 В Украине экс-президента Януковича подозревают в руководстве ОПГ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.11.2021

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Украина

В Украине экс-президента Януковича подозревают в руководстве ОПГ

По версии ГБР Украины, Виктор Янукович руководил организованной группировкой, которая может быть причастна к преступлениям против участников протеста в Киеве в феврале 2014 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Москве (фото из архива)

Бывший президент Украины Виктор Янукович (фото из архива)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает бывшего президента страны Виктора Януковича в руководстве организованной преступной группировкой. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 5 ноября. По версии следствия, в ее состав входили бывшие чиновники министерства внутренних дел, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил.

Участников группировки подозревают в совершении тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. Только за эти дни из-за действий преступного сообщества погибли 76 человек, а еще свыше 800 получили ранения, указало ведомство.

Судья изучает ходатайство о заключении Януковича под стражу

Следственный судья рассматривает ходатайство о заключении Януковича под стражу, отметили в ГБР.

Экс-президент бежал из страны вскоре после подписания с оппозицией в феврале 2014 года соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский в апреле утвердил санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников, включая Януковича. По версии СБУ, экс-глава государства наряду с другими официальными лицами поддерживал контакты с российскими спецслужбами и способствовал занятию украинских территорий пророссийскими сепаратистами, а также мешал гражданам пользоваться своими правами и свободами.

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  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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