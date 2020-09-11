 В Украине произошло ЧП на газопроводе, связывающем РФ с Европой | Новости из Германии об Украине | DW | 15.09.2020

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Украина

В Украине произошло ЧП на газопроводе, связывающем РФ с Европой

По данным властей, речь идет о разгерметизации магистрального трубопровода в районе поселка Чабаны. Очевидцы говорят, что слышали "громкий взрыв".

Газовый вентиль

Газовый вентиль (фото из архива)

В поселке Чабаны Киевской области Украины произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления ("Уренгой-Помары-Ужгород"), по которому газ из России поступает в Европу. Об этом сообщили во вторник, 15 сентября, на сайте Чабановского сельского совета (ЧСС).

По его данным, произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель ЧСС Александр Киризлиев.

Между тем агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев передало, что был слышен "сильный гул, а потом - громкий взрыв".

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также написал в Facebook о произошедшем. "В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00.20 (совпадает с мск. - Ред.) - очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора", - сообщил он. "Пламени пока не видно", - добавил Омелян.

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество

В ЧСС утверждают, что вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, "установлена заглушка и прекращен выход газа". "Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - сообщили в пресс-службе сельсовета. Что стало причиной ЧП, а также масштаб утечки не уточняется.

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает портал Gordon.ua.

Магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" был построен в 1983 году для доставки природного газа с месторождений Западной Сибири в страны Центральной и Западной Европы. В июне 2014 года произошел взрыв в Лохвицком районе Полтавской области, что привело к потере десяти миллионов кубометров газа.

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    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

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    На "дискомобиле" по украинским дорогам

    Пластинки, проигрыватели, микшерный пульт - так выглядело рабочее место Хайо Обухова в "дискомобиле". Музыка, которую он крутил для строителей, была разной - от групп из ГДР и стран Восточного блока, до популярных на Западе Beatles, Boney M, Rolling Stones или Led Zeppelin.

  • Сорока пьет пиво из стакана, за столами сидят рабочие

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Привозное пиво

    Пиво, колбасу и другие продукты питания строителям регулярно привозили из ГДР. Помимо прочего, это было связано с тем, что в условиях летней жары местное пиво быстро портилось. Немецкие строители были полностью обеспечены продуктами, которые в СССР были в дефиците.

  • Лужи на стройплощадке

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    И в дождь, и в снег

    По словам бывшего сварщика из Тюрингии Теодора Герменайта, самым сложным при прокладке трубы были рельеф местности и погода. Весной и осенью прокладывать трубу было особенно трудно из-за размокшей земли. "Мои сапоги до сих пор где-то в украинском черноземе", - вспоминает сварщик.

  • Отрезок трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

    Отрезок трубы на память

    Это - часть оригинальной газопроводной трубы, которую до сих пор бережно хранит бывший сварщик Теодор Герменайт. Сам он провел на стройке два года. В Светловодске возле Кременчуга находилась база немецких сварщиков.

  • Концерт группы Express

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  • Укладка последней трубы

    "Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

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    Официально строительство немецкого участка "Дружбы" завершилось прокладкой последней трубы осенью 1978 года, но более мелкие работы продолжались еще год.

    Автор: Роман Гончаренко


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