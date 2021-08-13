В Турции разбился тушивший пожары самолет Минобороны РФ

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ, выполнявший задачу по тушению пожаров в Турции, потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек. Об этом сообщили в субботу, 14 августа, в российском оборонном ведомстве.

Все члены экипажа пожарного самолета Бе-200 - пять российских военнослужащих и три представителя Турции - погибли, передал турецкий телеканал NTV. Выживших в катастрофе с пожарным самолетом нет, подтвердили позднее в российском Минобороны.

Катастрофа произошла на юге Турции

Катастрофа произошла около 15.10 мск в районе города Адана на юге страны. По данным Минобороны РФ, представители Турции указывали экипажу очаги пожаров. Крушение произошло после выполнения задачи по тушению, указали в российском военном ведомстве.

Между тем, по сведениям канала NTV, после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.

Для выяснения причин трагедии на место направлены сотрудники Минобороны РФ

Для выяснения причин трагедии на место направилась комиссия оборонного ведомства РФ, а также сотрудники российского посольства.

Самолет-амфибия Бе-200 в составе морской авиации военно-морского флота России был 8 июля направлен для оказания помощи Турции в борьбе со стихийным бедствием. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край).

Как следует из кадров турецких СМИ, разбился самолет с бортовым номером "20". Он назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет подобного типа. Он предназначен для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Машина способена взять на борт до 12 тонн воды.

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