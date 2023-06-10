В столице Турции на ракетном заводе прогремел взрыв

В результате взрыва обрушилось одно здание, погибли пять человек, сообщил турецкий представитель. Власти полагают, что причиной взрыва стала химическая реакция при производстве динамита.

В пригороде столице Турции Анкары произошел взрыв на территории завода по производству ракет и взрывчатки. Это привело к обрушению одного здания, в результате чего погибли все находившиеся там пять человек, сообщил представитель властей в субботу, 10 июня.

По словам чиновника, взрыв произошел примерно в 8.45 по местному времени на территории государственного предприятия Mechanical and Chemical Industry Corporation. Детонация была предположительно вызвана химической реакцией при производстве динамита.

Местные СМИ показали кадры, на которых видны клубящийся дым и кареты скорой помощи. Взрывная волна выбила окна и витрины в соседних домах и магазинах.

В декабре взрыв произошел в турецком порту Самсун в трюмном резервуаре на заводе по приему судовых отходов. Тогда пожар был быстро потушен, никто не пострадал.

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