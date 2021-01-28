 ″В стиле GameStop″: биржевые партизаны завалили ″медведя″ и вошли во вкус | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.02.2021

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Экономика

"В стиле GameStop": биржевые партизаны завалили "медведя" и вошли во вкус

Резкий рост котировок серебра стал 1 февраля темой дня в финансовом мире. Профессионалы опасаются новых флешмобов молодых частных инвесторов и дестабилизации перегретого рынка.

График котировок акций GameStop в приложении онлайн-брокера Robinhodd

Рост на 257% за неделю: график котировок акций GameStop в приложении онлайн-брокера Robinhodd

Февраль начался для биржевиков всего мира с настораживающих новостей. Сначала пошел слух, что крупный игрок на рынке, американский хедж-фонд Melvin Capital, потерял за январь более половины своих активов - свыше 6 миллиардов долларов. Затем беспокойство вызвали котировки серебра.

В понедельник, 1 февраля, цена благородного металла подскакивала в ходе торгов более чем на 7%, а по сравнению с минимальными курсами прошлой недели выросла примерно на 20%. Озабоченность вызвала вероятная причина происходящего, которую агентство Reuters охарактеризовало словосочетанием "покупки в стиле GameStop".

Социальные сети и онлайн-брокеры сделали возможным новое явление

Как видим, события, произошедшие в конце января на американском рынке акций, породили новый термин. Он описывает явление, которое одних приводит в восторг и воодушевляет, а других заставляет с тревогой предупреждать о непредсказуемых последствиях для глобального финансового рынка и, соответственно, для мировой экономики.

Так что историю, случившуюся с акциями американской компании GameStop, которая имеет сеть магазинов компьютерных игр в США и в ряде других стран, можно рассказывать с двух точек зрения. Для одних это пример успешного бунта мелких инвесторов против кажущегося всесилия крупных хедж-фондов, образец того, как молодые люди, сговорившись в соцсетях и действуя сообща, могут подорвать власть любого воротилы с Уолл-стрит, да при этом еще и неплохо заработать. Короче, это история своего рода революции против существующих порядков - или хотя бы успешной партизанской операции в джунглях капитализма.

Приложение онлайн-брокера Robinhood

Покупка акций GameStop шла в значительной мере через онлайн-брокера Robinhood

Для других произошедшее - пугающий пример того, как широкое распространение социальных сетей и онлайн-брокеров может породить массовую динамику, при которой толпа гонит курсы произвольно выбранных биржевых активов в угодном ей направлении, дестабилизируя рынок и рискуя вызвать опаснейшие турбуленции во всей мировой финансовой системе.

В определенной мере правы и те, и другие, что делает эту историю особенно интересной. Если отказаться от множества деталей, названий, имен и быть предельно кратким, то произошло следующее.

Хедж-фонды и игра на понижение: главное, что надо знать

Хедж-фонд Melvin Capital решил сыграть с акциями компании GameStop на понижение, сочтя их курс завышенным. Механизм тут следующий: фонд берет крупный пакет акции на короткое время взаймы у какого-то долгосрочного инвестора, выбрасывает их на рынок, вызывает тем самым снижение или даже обвал котировок, затем скупает подешевевшие бумаги и возвращает их владельцу, а заработанную на курсовой разнице прибыль оставляет себе.

Один из закрывшихся в США в 2020 году нерентабельных магазинов сети GameStop

Один из закрывшихся в США в 2020 году нерентабельных магазинов сети GameStop

Игроков на понижение традиционно называют "медведями", поскольку это животное придавливает свою добычу к земле. На падающих курсах чаще всего стремятся заработать хедж-фонды - инвестиционные компании, нацеленные на получение максимальной прибыли, а потому использующие на бирже самые рискованные инструменты и методы торговли.

Отношение к хедж-фондам двойственные: для многих это циничные спекулянты, которые делают деньги из воздуха, не принося ни малейшей пользы экономике. Однако их можно считать и своего рода "санитарами леса", поскольку для своей игры на понижение они выбирают особо уязвимые ценные бумаги или сырьевые контракты с раздутыми котировками, что предотвращает возникновение пузырей.

Как бы то ни было, Melvin Capital решил придавить курсы акций компании GameStop, не без основания полагая, что ее бизнес-модель стационарных магазинов компьютерных игр на фоне бума онлайн-игр, да еще в условиях локдаунов и временного закрытия торговых точек, не оправдывает имеющихся котировок.

Рост курса на 2 000 процентов

Но тут коса нашла на камень. Большое количество мелких инвесторов, главным образом, видимо, молодых людей, испытывающих к тому же, возможно, теплые ностальгические чувства к магазинам, где они раньше отоваривались играми, самоорганизовались в онлайн-форуме для непрофессиональных биржевых игроков и договорились нанести ответный удар. А поскольку в прицельной скупке акций GameStop участвовали, по некоторым оценкам, до 2,5 миллионов человек, то котировки быстро пошли вверх.

Частные инвесторы протестуют на Уолл-стрит против временных ограничений на игру с акциями GameStop

Частные инвесторы протестуют на Уолл-стрит против временных ограничений на игру с акциями GameStop

В результате Melvin Capital попал, говоря не биржевым, а шахматным языком, в цугцванг: он-то рассчитывал на падающие курсы, а они выросли, и ему пришлось себе в убыток по любой цене скупать быстро дорожающие акции, причем своими покупками он еще больше гнал котировки вверх. В результате они взлетели за январь примерно на 2 000 процентов, хедж-фонд потерял порядка 6 миллиардов долларов, а биржевая капитализация компании GameStop достигла совершенно несуразных размеров, так что курс неминуемо сдуется.     

В некоторых публикациях победителей в этой схватке называют диванными инвесторами. Однако сами они, думается, чувствуют себя скорее своего рода биржевыми партизанами, завалившими крупного "медведя" - или, по меньшей мере, загнавшими противника в ловушку. И, почувствовав свою власть, они, вполне вероятно, вошли во вкус быстрого и к тому же триумфального получения сверхприбыли.

Потенциальных противников, профессиональных представителей финансовой отрасли, это пугает. Отчасти Уолл-стрит, конечно же, опасается за собственные позиции, боится потерять прежние командные высоты, не хочет, чтобы "толпа" меняла привычные правила игры.

Опасения дестабилизации рынка и воспоминания о Lehman Brothers

Но в то же время профессионалы, причем не только в США, понимают, чем так опасны инвестиционные флешмобы "в стиле GameStop". Если они станут сейчас модой и приведут к совершенно произвольным скачкам курсов различных бумаг или сырьевых контрактов, то возникнет реальная опасность для стабильности финансового рынка.

Дело ведь не в том, что надо жалеть неожиданно "обедневших" владельцев хедж-фонда Melvin Capital. Но если нескольким крупным инвестиционным компаниям придется ради своего спасения срочно сбрасывать имеющиеся активы, это может вызвать цепную реакцию продаж, причем в ситуации, когда биржевые индексы в США и Европе близки к историческим максимумам и у многих есть ощущение, что фондовые рынки перегреты.

Нью-Йорк, сентябрь 2008 года. Крах банка Lehman Brothers

Нью-Йорк, сентябрь 2008 года. Крах банка Lehman Brothers

Не случайно два других хедж-фонда срочно предоставили Melvin Capital, по данным Reuters, помощь в размере 2,75 млрд долларов - они действовали из ярко выраженного инстинкта самосохранения. И, естественно, прекрасно помнили, как в 2008 году после не предотвращенного банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers начался всемирный финансово-экономический кризис.  

Так что котировки серебра и прочие изменения курсов "в стиле GameStop" следует, пожалуй, держать теперь в поле зрения даже тем, кто очень далек от биржевых дел. Ведь они могут привести к событиям, которые впоследствии коснутся многих.    

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    Когда курс акций идет вверх...

    Автор: Ефим Шуман


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"В стиле GameStop": биржевые партизаны завалили "медведя" и вошли во вкус 01.02.2021

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Резкий рост котировок серебра стал 1 февраля темой дня в финансовом мире. Профессионалы опасаются новых флешмобов молодых частных инвесторов и дестабилизации перегретого рынка.    

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