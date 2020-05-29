 В США утилизировали российские аппараты ИВЛ | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В США утилизировали российские аппараты ИВЛ

По данным издания Buzzfeed, поставленные Россией в апреле аппараты ИВЛ никогда не использовались в американских больницах.

Палата интенсивной терапии в США

Палата интенсивной терапии в США

В Соединенных Штатах утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных ранее Россией в качестве "гуманитарной помощи" этой стране в борьбе с коронавирусом, сообщает Buzzfeed. Аппараты ИВЛ не были в употреблении, пишет издание в понедельник, 19 октября, со ссылкой на представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США.

Приборы были утилизированы в соответствии с нормами по утилизации опасных отходов, указывается далее. При этом представитель американского ведомства указал на невозможность использовать российские аппараты ИВЛ без адаптеров, которых в американских клиниках не оказалось. Кроме того, ими решили не пользоваться из-за пожаров в московских больницах, где данные аппараты находились в употреблении.

Когда именно была произведена утилизация, не сообщается.

Аппараты ИВЛ из России

Издание также напомнило, что российский самолет с медицинским оборудованием на сумму примерно в 1 миллион долларов приземлился в США 1 апреля. Груз включал аппараты ИВЛ "Авента-М", которые затем были распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, но никогда не использовались. Оказалось также, что ИВЛ были произведены российской компанией ранее попавшей под санкции США.

По данным Палаты представителей США, за аппараты ИВЛ Госдепартамент получил от России счет на сумму 659 283 доллара. 28 мая парламентарии потребовали от администрации Дональда Трампа предоставить документацию по закупке российских аппаратов "Авента-М". Они указали, что эти приборы небезопасны, а кроме того они произведены Уральским приборостроительным заводом - дочерним предприятием российской компании, находящейся под американскими санкциями. Первоначально сообщалось, что российские аппараты ИВЛ поставлены в США в качестве гуманитарной помощи.

Смотрите также:

  • Врач в больнице в Ульяновске в защитной маске и с пробиркой в руках

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Инфицированные и умершие от COVID-19

    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

  • Человек берет в руки газету Financial Times

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Сомнения и споры вокруг цифр

    Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

  • Мост, перекрытый ограждением, на котором висит табличка закрыто

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Начало выхода России из карантина

    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

  • На столе стоит компьютер, по которому смотрят выступление Путина

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

  • Врачи в клинике МГУ

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

  • Рука человека в перчатке рядом с защитными масками

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

  • Самолеты в небе над Красной площадью

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:33

Майами - новый эпицентр пандемии коронавируса в США

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый рекорд заражений коронавирусом: что происходит в США накануне Дня независимости?  

Пандемия в США: кого винят родственники погибших  

Также по теме

USA U.S. Capitol in Washington

Конгрессмены США требуют документацию по закупке российских аппаратов ИВЛ 29.05.2020

Парламентарии предполагают: российские аппараты ИВЛ произвело дочернее предприятие компании, находящейся под санкциями США. Они протестуют против отправки американской техники в РФ.

USA Russland | humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Coronavirus | Flugzeugs (Antonow-124 )

РБК: США закупили у РФ аппараты ИВЛ компаний из санкционного списка 03.04.2020

На борту самолета, доставившего в США медоборудование из РФ, были аппараты ИВЛ производства УПЗ. Эта компания входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", находящийся под санкциями США с 2014 года, пишет РБК.

Flugzeug EL AL

Хроника пандемии: Израиль не готов возобновить авиасообщение с Украиной 03.06.2020

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились почти 6,5 млн человек, свыше 382 тысяч - умерли. Выздоровели более 3 млн человек. DW следит за событиями 3 июня.

Реклама

Самые читаемые

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? (фото)  

Более трети предпринимателей в РФ не готовы нанимать представителей ЛГБТ  

В Германии взорвали мост на автобане (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно