США: Россия стянула к границам Украины 70% сил, необходимых для вторжения

По данным ряда западных СМИ и информагенств, в вооруженных силах и спецслужбах США считают почти завершенной подготовку России к возможному вторжению в Украину. РФ сосредоточила в районах близ украинской границы 70 процентов военнослужащих и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в соседнюю страну, написали в субботу, 5 февраля, американские газеты The Washington Post и The New York Times, агентства Reuters и AFP и ряд других СМИ, сославшись на последние данные армии и спецслужб США, которая в были переданы Конгрессу и европейским партнерам.

"К середине февраля к границе будет сведено 150 тысяч военнослужащих РФ"

Согласно информации, которую публикуют СМИ, неподалеку от украинской границы дислоцированы 110 тысяч российских военнослужащих. При этом процесс перемещения воинских подразделений проходит столь быстро, что к середине февраля число российских солдат близ Украины может достичь 150 тысяч, считают в США.

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему оставляет за собой все сценарии, уверены представители американских спецслужб. По их данным, возможными являются как вторжение только в контролируемые пророссийскими сепаратистами районы Донбасса, так и широкомасштабный военный удар по территории Украины.

Российские войска в течение 48 часов могут занять Киев

При этом в случае крупномасштабной наступательной операции Россия может за 48 часов занять Киев и свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, считают в Вашингтоне. По американским оценкам, при этом возможна гибель 25-50 тысяч мирных украинцев, 5-25 тысяч украинских военнослужащих и 3-10 тысяч российских солдат. Кроме того, при этом сценарии до 5 тысяч человек могут стать беженцами и оказаться в поисках безопасности, прежде всего в Польше. Вторжение в Украину при этом может начаться во второй половине февраля после окончания Олимпийских игр в Пекине.

По данным Запада, Россия во второй половине 2021-го и начале 2022 года стягивала в регионы близ границы с Украиной большое число военнослужащих и военной техники. В связи с наращиванием численности российских войск на границе в Киеве и на Западе опасаются, что данные действия являются подготовкой вторжения РФ в Украину. В январе целый ряд переговоров на различных площадках с Россией, требующей от Запада гарантий безопасности, завершились безрезультатно.

Смотрите также:

Краткая история украино-российского противостояния Распад Советского Союза и создание СНГ В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

Краткая история украино-российского противостояния Наследие СССР и Будапештский меморандум Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.

Краткая история украино-российского противостояния Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.

Краткая история украино-российского противостояния Оранжевая революция 2004 года На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".

Краткая история украино-российского противостояния Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

Краткая история украино-российского противостояния Обещание членства в НАТО Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.

Краткая история украино-российского противостояния Курс Украины на Евросоюз Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.

Краткая история украино-российского противостояния Российская аннексия Крыма В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).

Краткая история украино-российского противостояния Война в Донбассе Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.

Краткая история украино-российского противостояния Рождение "нормандского формата" В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".

Краткая история украино-российского противостояния "Иловайский котел" Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

Краткая история украино-российского противостояния Позиционная война продолжается В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.

Краткая история украино-российского противостояния Сосредоточение российских войск на границе Украины В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается. Автор: Роман Гончаренко