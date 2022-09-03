В США задержали грозившего врезаться в торговый центр пилота

После нескольких часов переговоров пилот частного самолета, угрожавший врезаться в магазин Walmart, посадил самолет и был арестован.

В американском городе Тьюпело в штате Миссисипи полиция задержала пилота небольшого частного самолета, который позвонил в оперативные службы и заявил, что намерен врезаться в супермаркет Walmart. Об этом сообщила местная полиция в субботу, 3 сентября.

Инцидент произошел утром 3 сентября, когда пилот легкомоторного самолета Beechcraft King Air, вмещающего до шести человек, позвонил по экстренной линии 911 и начал "угрожать намеренно врезаться в Walmart", рассказали в полиции. С ним начали вести переговоры, а в районе торгового центра были эвакуированы все здания. Очевидцы сообщили в соцсетях, что самолет более 45 минут "летал кругами" над городом.

Спустя несколько часов самолет сел на поле, сообщил губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз. Никто не пострадал, а пилот сдался полиции. "К счастью ситуация разрешилась и никто не пострадал. Большое спасибо местным, государственным и федеральным правоохранительным органам, которые справились с этой ситуацией с исключительным профессионализмом", - написал Ривз.

За штурвалом самолета оказался сотрудник аэропорта, у которого не было разрешения на полеты. Ему предъявлены обвинения в крупной краже и террористических угрозах, пишет агентство dpa.

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