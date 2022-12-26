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Город Флинт в штате Мичиган 23 декабря 2022 года Фото: Katie McTiernan/AA/picture alliance
Природа и окружающая средаСША

В США растет количество погибших в результате зимней бури

Анна Неверова
24 мин. назад

Больше всего жертв обнаружено в городе Буффало и его окрестностях. По оценке экстренных служб, число погибших в США будет увеличиваться.

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Согласно последним данным, в результате зимней бури, обрушившейся на США, погибли свыше 30 человек. Американские СМИ приводят разные оценки. По данным телеканала ABC, по состоянию на вечер воскресенья, 25 декабря, в стране зафиксировано минимум 39 смертельных исходов. Телекомпания NBC со ссылкой на собственные подсчеты сообщает о 41 жертве. По оценке экстренных служб, количество погибших будет увеличиваться.

Самое большое количество погибших - в округе Эри

По информации СМИ, в результате непогоды погибли люди в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Больше всего смертей зафиксировано в городе Буффало, который расположен на восточном берегу озера Эри, и окрестностях. Как сообщил в Twitter исполнительный директор округа Эри штата Нью-Йорк Марк Полонкарц, количество жертв достигло 12.

Погибшие были найдены в домах, транспортных средствах и под сугробами. Самой старшей из жертв было 93 года, самой младшей - 26. В округе действует временный запрет на вождение автомобилей. Международный аэропорт Буффало Ниагара закрыт до 27 декабря.

Температура в США опускалась ниже 40 градусов

Гигантская зимняя буря обрушилась на США в рождественские выходные, во многих штатах объявили чрезвычайное положение. Из-за непогоды сотни тысяч домохозяйств оставались без света. По данным сайта FlightAware, 23 декабря в стране было отменено почти 6000 авиарейсов, 24 декабря - около 3500, 25 декабря - свыше 2400.

Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду "исторической". Температура местами опускалась до минус 48 градусов по Цельсию.

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