В США отклонили законопроект о выделении помощи Израилю

Законопроект республиканцев о предоставлении Израилю помощи в размере 17,6 миллиарда долларов не прошел голосование в Палате представителей Конгресса США. Против выступили 250 конгрессменов из 435.

Палата представителей Конгресса США в среду, 7 января, 250 голосами против 180 отклонила законопроект республиканцев о предоставлении Израилю отдельной помощи в размере 17,6 миллиарда долларов (16,3 млрд евро). Как пояснили противники предложения, причиной его отклонения стало направленность помощи исключительно на Израиль в обход выделения средств для Украины, сообщает агентство Reuters.

"Это ничего не дает и задерживает помощь нашим союзникам и доставку гуманитарной помощи", - проводит агентство слова Розы Делауро, лидера от Демократической партии в бюджетном комитете Палаты представителей.

Белый дом категорически против этого законопроекта

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила 3 февраля, что Белый дом выступает против предложения конгрессменов-республиканцев, в частности спикера Палаты представителей Майка Джонсона, выделить помощь только Израилю и не оказывать ее Украине.

Карин Жан-Пьер назвала это "циничным политическим маневром" республиканцев, который превращает безопасность Израиля из "священной" в часть "политической игры". По ее словам, в течение нескольких месяцев президентская администрация работала с сенаторами обеих партий над компромиссным соглашением о национальной безопасности, которое обеспечило бы соблюдение интересов и демократов, и республиканцев.

5 февраля Белый дом заявил, что наложит вето на этот законопроект в случае его принятия. "Администрация решительно выступает против этого законопроекта, который ничего не делает для охраны границы, не помогает украинскому народу защититься от агрессии Путина, не поддерживает безопасность американских синагог, мечетей и уязвимых мест поклонения, а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским мирным жителям, большинство из которых - женщины и дети", - говорилось в сообщении бюджетного управления Белого дома.

Помощь США Украине и Израилю: представлен проект соглашения

Сенаторы США 4 февраля опубликовали текст соглашения, которое предполагает предоставление новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточает миграционное законодательство в Соединенных Штатах. Текст компромиссного соглашения о дополнительном финансировании "вопросов национальной безопасности", которое может поставить точку в спорах, был размещен на сайте Сената США. Общий объем средств составит 118,3 млрд (109,5 млрд евро), следует из документа.

В частности 60,06 млрд долларов из этих средств планируется направить на поддержку Киева, 14,1 млрд - на помощь Израилю в области безопасности, 2,44 млрд - на поддержку операции "Страж процветания" в Красном море, 4,83 млрд - на поддержку ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 20,23 млрд долларов - на усиление безопасности южной границы США и изменения в миграционной политике страны.

Дебаты о помощи Украине длятся в США уже несколько месяцев

Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине. В конце января газета The Washington Post сообщила, что представителям Республиканской партии почти удалось достичь с Белым домом соглашения об усилении защиты границы США с Мексикой в обмен на помощь Украине. Однако в последний момент против этого соглашения выступил экс-президент страны Дональд Трамп. Это, по данным источников издания, изменило мнение значительной части республиканцев.

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