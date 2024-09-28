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В США из-за урагана "Хелен" погибли более 50 человек

Кирилл Шестаков
28 сентября 2024 г.

В результате стихийного бедствия на юго-востоке США погибли по меньшей мере 52 человека, более 3 млн домов остались без электричества.

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Крыша больницы в штате Хенесси, откуда были спасены более 50 человек
Крыша больницы в штате Хенесси, откуда были спасены более 50 человекФото: Tennessee Emergency Management Agency/AP/picture alliance

Разрушительный шторм "Хелен" вызвал на юго-востоке США "катастрофические, исторические наводнения", заявил американский Национальный центр ураганов (NHC). В результате стихийного бедствия в США, по последним данным, погибли 52 человека, сообщает в субботу, 28 сентября, агентство AP. Более трех миллионов домохозяйств остались без электричества, следует из данных американского портала PowerOutage.us, на котором фиксируются отключения электроэнергии в стране.

От разрушений, вызванных "Хелен", особенно пострадали штаты Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и другие. "Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой", - предупредила вице-президент США Камала Харрис.

Драматичное спасение 50 человек с крыши больницы

В городе Эрвин штата Теннесси полицейские и спасатели с помощью вертолета смогли спасти более 50 человек, забравшихся на крышу больницы. За несколько часов до их спасения сенатор Билл Хэгерти призвал официальные лица США доставить ресурсы людям, окруженным водой, и назвал ситуацию "очень тяжелой".  

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагану была присвоена четвертая категория ("чрезвычайно опасный").

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