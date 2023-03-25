В США из-за торнадо погибли десятки человек

В Миссисипи по меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо. По сообщениям властей, число жертв может увеличиться.

В результате торнадо и шторма в американском штате Миссисипи погибли по меньшей мере 23 человека, десятки получили ранения, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти в субботу, 25 марта.

По словам спасателей и губернатора штата Миссисипи Тейта Ривза, спасательные работы продолжаются в нескольких округах. Следует ожидать, что количество погибших, "к сожалению, еще изменится", предупредили службы спасения. По крайней мере четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате бури без электричества остались десятки тысяч домохозяйств, а некоторые населенные пункты были "стерты с лица земли", пишет AFP. Больше всего пострадали города Силвер-Сити и Роллинг-Форк. Местные СМИ опубликовали съемки последствий урагана, сделанные с воздуха.

По данным Национальной метеорологической службы США, торнадо двигался со скоростью 80 км/ч, когда оказался над Роллинг-Форком. Как отмечает CNN, бедствие также затронуло соседние штаты Алабама и Теннесси.

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