 Десятки человек стали жертвами торнадо в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2021

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Мир

Десятки человек стали жертвами торнадо в США

Наиболее от разгула стихии пострадал штат Кентукки, где согласно первоначальным данным погибли не менее 50 человек. Жертвы и разрушения есть также в Арканзасе, Иллинойсе и Теннесси.

Частично разрушенный торнадо склад компании Amazon в штате Иллинойс

Частично разрушенный торнадо склад компании Amazon в штате Иллинойс

Число жертв сопровождаемых торнадо сильных ураганов, обрушившихся на несколько штатов на юго-востоке и в центральной части США по всей вероятности превысит 100 человек. Наиболее от разгула стихии пострадал штат Кентукки, где согласно первоначальным данным погибли не менее 50 человек, сообщает в субботу, 11 декабря, агентство Reuters.

Самый мощный в истории штата

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал сообщения о последствиях торнадо "душераздирающими", предположив, что число погибших может быть "значительно больше". "Возможно, оно приблизится к 70 или 100", - заявил губернатор журналистам.

Наиболее других пострадал город Мэйнфилд, где стихия обрушила крышу на фабрике по производству свечей, в то время как внутри находилось около 110 человек. "Мы полагаем, что потеряем по меньшей мере десятки из этих людей", - сказал Бешир.

Ураган привел к сходу с рельсов грузового поезда компании CSX  на западе штата Кентукки. При этом, по словам представителей компании, никто не пострадал.

Энди Бешир заявил, что прошедший ураган стала самым мощным в истории штата, а ущерб будет "одним из худших, которые мы видели за долгое время". Губернатор ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей и ликвидации последствий подключена Национальная гвардия.

Пострадали Арканзас, Иллинойс и Теннесси

По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения, когда торнадо разрушил крышу дома престарелых в Монетте на севере Арканзаса, сообщает агентство AFP.

В штате Иллинойс спасатели обеспокоены судьбой около сотни сотрудников склада компании Amazon недалеко от Сент-Луиса, которые оказались в ловушке в здании, частично разрушенном торнадо.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси, погибли, по меньшей мере, три человека.

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  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:35

Страшные разрушения в США в результате торнадо (28.12.2015)

 

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