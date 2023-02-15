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Фото: Jochen Tack/IMAGO
ПолитикаСША

В США бизнесмен Клюшин признан виновным в киберпреступлениях

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Владислава Клюшина обвиняют во взломе американских компьютерных сетей для получения и продажи секретной информации. Клюшин известен сотрудничеством с российскими властями.

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Присяжные в США признали российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным во взломе американских компьютерных сетей с целью получения и продажи секретной внутренней информации о многочисленных компаниях, сообщило агентство Reuters во вторник, 14 февраля.

"Присяжные увидели в господине Клюшине именно того, кем он является - киберпреступника и мошенника", - заявила прокурор Рейчел Роллинз. Адвокат Клюшина Максим Немцев заявил, что защита разочарована вердиктом, но уважает его.

По версии следствия, Клюшин и четверо его сообщников взломали сети Donnelley Financial Solutions (DFIN.N) и Toppan Merrill, которые помогают американским компаниям подавать отчеты в регулирующие органы. По подсчетам прокуроров, похищенная информация позволила Клюшину превратить инвестиции в размере 2 млн долларов почти в 21 млн долларов, а всей группе из пяти человек - около 9 млн долларов почти в 90 млн долларов.

Четверо сообщников еще не пойманы

Как сообщает Reuters, четверо сообщников Клюшина остаются на свободе, среди них - бывший офицер российской военной разведки Иван Ермаков, работавший в компании M-13 и разыскиваемый в США за предполагаемое участие в хакерских схемах по вмешательству в президентские выборы 2016 года.

Владислав Клюшин был задержан в 2021 году в Швейцарии, а затем экстрадирован в США. Защита предпринимателя дважды обжаловала его арест и даже требовала компенсацию за преследование. В своих жалобах Клюшин указывал, что он "обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего экстрадиции государства", а преступлений, в которых его обвиняют, никогда не совершал, и его преследуют якобы по политическим причинам.

Сотрудничество с властями РФ

Владислав Клюшин известен сотрудничеством с российскими властями. Он был учредителем московской компании "М 13", разработавшей для Администрации президента России систему мониторинга СМИ "Катюша". По данным Bloomberg, Клюшин имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС России, а в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета.

Бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического Telegram-канала "Незыгарь". Из-за спорной публикации Клюшин подал иск к расследовательскому изданию "Проект" и в ноябре 2019 года добился успеха - "Проекту" пришлось выпустить опровержение. С двух журналистов суд взыскал по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

По сведениям агентства Bloomberg, Россия намеревалась обменять Владислава Клюшина вместе с торговцем оружием Виктором Бутом.

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