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Обломки самолета, взорвавшегося в 1988 году над Локерби
Обломки самолета, взорвавшегося в 1988 году над ЛокербиФото: AP/Keystone/dpa/picture alliance
ТерроризмСША

В США арестован ливиец, обвиняемый по "делу Локерби"

Анна Неверова
53 мин. назад

Бывший сотрудник ливийской разведки Абу Аджила Мохаммад Масуд предстанет перед судом округа Колумбия. Его обвиняют в изготовлении бомбы, которая взорвалась на борту самолета.

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В США заключен под стражу бывший сотрудник ливийской разведки Абу Аджила Мохаммад Масуд, подозреваемый в причастности к теракту в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году. Об этом сообщила в воскресенье, 11 декабря, прокуратура Шотландии.

Следствие предполагает, что Масуд сыграл ведущую роль в изготовлении бомбы, которая взорвалась на борту пассажирского самолета авиакомпании PanAm, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк. Как отмечает агентство AFP со ссылкой на министерство юстиции США, арестованный ливиец предстанет перед судом столичного округа Колумбия.

При каких обстоятельствах Масуда взяли под стражу, пока неизвестно. Когда в США два года назад выдвинули обвинение против мужчины, он находился в заключении в Ливии по делу о предполагаемом участии в нападении на берлинскую дискотеку La Belle в 1986 году. В результате этого инцидента погибли два американских военнослужащих и женщина из Турции. Согласно информации The New York Times, бывший сотрудник ливийской разведки был арестован ФБР и экстрадирован в США.

Единственный осужденный по "делу Локерби" умер в Ливии

В результате теракта, произошедшего в небе над Локерби 34 года назад, погибли 270 человек, из которых 190 - граждане США. До настоящего времени по этому делу был осужден только один человек - бывший офицер ливийской разведки Абдель Басит аль-Миграхи. В 2001 году его приговорили к пожизненному заключению, однако в 2009-м региональное правительство Шотландии помиловало мужчину как смертельно больного человека. Спустя три года он скончался в Ливии.

Шотландская королевская прокуратура заявила, что намерена продолжить расследование совместно с полицией и в координации с ведомствами США, "чтобы привлечь к суду тех, кто действовал на стороне аль-Миграхи".

Взрыв самолета в небе над Локерби стал крупнейшим терактом на территории Соединенного Королевства. В 2003 году Ливия взяла на себя ответственность за него и выплатила родственникам жертв компенсацию в размере 2,7 миллиарда долларов (около 2,3 миллиарда евро). В 2011 году экс-министр юстиции Ливии Мустафа Абдель Джалиль заявил, что ливийский руководитель полковник Муамар Каддафи лично отдал распоряжение взорвать американский пассажирский самолет над Шотландией в 1988 году.

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