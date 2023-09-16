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Новыми "иноагентами" в РФ объявлены еще пять человек

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2023 г.

В обновленном перечне "иноагентов" теперь фигурируют политолог Станислав Белковский, военный эксперт Юрий Федоров и журналист Илья Шепелин.

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Фото: DW

Министерство юстиции России пополнило список "иностранных агентов" - обновление было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 15 сентября. В перечень внесли политолога Станислава Белковского и еще четырех человек: военного эксперта Юрию Федорову, ведущего YouTube-канала "Ходорковский Live" Кирилла Седова, журналиста Илью Шепелина и экс-координатора штаба Навального в Волгограде Евгения Кочегина.

Как следует из обоснований Минюста, новых фигурантов внесли в список "иностранных агентов" за антивоенную позицию и критику властей, а также за общение с зарубежными СМИ и распространение материалов, опубликованных другими "иноагентами".

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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