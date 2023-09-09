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Минюст РФ внес еще 6 человек в список "иностранных агентов"

Павел Мыльников
9 сентября 2023 г.

"Иноагентами" признаны вокалист "Порнофильмов" Владимир Котляров, журналист Андрей Мальгин, режиссер Мумин Шакиров, социолог Николай Митрохин, политик Наталья Пелевина и депутат от "Яблока" Ольга Подольская.

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Здание министерства юстиции России
Здание Минюста РФФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции России в пятницу, 8 сентября, расширило перечень "иностранных агентов". В список внесены вокалист российской панк-рок-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, журналист Андрей Мальгин, режиссер Мумин Шакиров, социолог Николай Митрохин, политик Наталья Пелевина и депутат города Ефремов Тульской области от партии "Яблоко" Ольга Подольская.

По версии Минюста РФ, Котляров "открыто выступал в поддержку Украины" и распространял "фейки" о решениях российских властей. Мальгин и Митрохин выражали поддержку Вооруженным силам Украины, Пелевина распространяла "фейки" об органах безопасности РФ, а Подольская и Шакиров выступили с осуждением войны России против Украины, добавили в российском ведомстве.

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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