В Совфеде не исключили блокировку Zoom в РФ как "ответную меру"

Россия может пойти на блокировку сервиса видеоконференций Zoom, который ранее, по сообщениям СМИ, перестал предоставлять свою корпоративную лицензию российским компаниям с госучастием. Такое мнение в среду, 7 апреля, высказал Александр Башкин, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Данный шаг возможен в качестве "ответной, симметричной меры", подчеркнул он.

Путин не пользовался Zoom в формате ежедневных видеоконференций

Между тем в Кремле признали, что Zoom использовался в рамках взаимодействия "с другими странами" - по их инициативе, однако лично президент России Владимир Путин в рамках ежедневных видеоконференций к данному формату не прибегал. "Существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Zoom Video Communications разбираются в ситуации

Тем временем в пресс-службе Zoom Video Communications сообщили, что головной офис компании в США уточняет появившуюся информацию о приостановке продаж сервиса госучреждениям и госкомпаниям в России. В корпорации не исключают, что решение могло быть принято одной из партнерских компаний.

Ранее в IT-дирекции "Высшей школы экономики" (ВШЭ) заявили, что "Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom". "Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications", - подчеркнули в ВШЭ.

О том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, одним из первых написало издание "Коммерсант".

Смотрите также: