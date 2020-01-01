В Совете ЕС и в ОБСЕ сменились страны-председатели

С наступлением нового, 2021 года в Совете Евросоюза (СЕ) и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Португалия в пятницу, 1 января, по ротации возглавила этот законодательный орган ЕС, переняв руководство от Германии. Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.

Срок полномочий Лиссабона составит шесть месяцев. "Это - честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)", - написал в Twitter премьер-министр Антониу Кошта.

"Время действовать"

Председательство Португалии будет проходить под девизом: "Время действовать - за справедливое, зеленое и цифровое восстановление". В ближайшие шесть месяцев на повестке, как ожидается, будут доминировать темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 миллиардов евро. Кроме того, в фокусе внимания будет оставаться кампания вакцинации. Наконец, Брюссель продолжит решать проблемы, связанные с последствиями "Брекзита", а также вопросы миграции в ЕС.

Через полгода на смену Португалии, которая становится председателем уже в четвертый раз, придет Словения.

Швеция сменит Албанию

В свою очередь, Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. В течение предстоящих 12 месяцев Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Германский дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) 4 декабря 2020 года была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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