 В Сочи арестованы члены организации ″Свидетели Иеговы″ | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Сочи арестованы члены организации "Свидетели Иеговы"

Двух членов организации "Свидетели Иеговы" суд в Сочи поместил под домашний арест. Мера пресечения в отношении еще двоих фигурантов дела о "вовлечении граждан в экстремистскую деятельность" пока не выбрана.

Табличка на входе в здание Управленческого центра Свидетелей Иеговы в РФ в Санкт-Петербурге (фото из архива)

Суд в Сочи поместил двух членов организации "Свидетели Иеговы" - Юрия Логинского и Юрия Москалева - на месяц под домашний арест. Об этом пишет в пятницу, 26 октября, онлайн-издание "Кавказский узел".

Днем ранее, 25 марта, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в отношении четырех жителей Сочи в возрасте от 48 до 56 лет было возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении граждан в деятельность экстремистской организации. По информации онлайн-издания "ОВД-Инфо", кроме Юрия Логинского и Юрия Москалева, фигурантами этого дела стали Владимир Дешко и Татьяна Велижанина.

По версии следствия, все они в период с декабря 2018 по март 2020 года пропагандировали деятельность "Свидетелей Иеговы" и "вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации". Ожидается, что меру пресечения в отношении Дешко и Велижаниной суд изберет 26 марта.

США призывают РФ уважать право на свободу религии

В 2017 году Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил "Свидетелям Иеговы" вести деятельность на территории РФ. С тех пор 52 последователя этого религиозного объединения были заключены в России в тюрьму.

В конце февраля 2021 года, после того как Абаканский городской суд в Хакасии приговорил местных жителей Валентину Барановскую и ее сына Романа Барановского, являющихся последователями религиозной организации "Свидетели Иеговы", к двум и шести годам колонии соответственно, Госдеп США опубликовал заявление, в котором призвал Россию отменить запрет на деятельность этой организации и уважать право каждого человека на свободу мысли, совести, религии или убеждений.

Смотрите также:

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    В основании храма

    Самый древний экспонат выставки в Музее керамики - терракотовые штифты, найденные под развалинами зиккурата на территории Древней Месопотамии. Это культовое сооружение было посвящено богу войны и земледелия Нингирсу и построено во втором тысячелетии до н. э. Клинопись на таких строительных штифтах рассказывала о том, кому из божеств посвящен храм. Они закладывались в основание зиккурата.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Седер - пасхальная трапеза

    Пасхальное блюдо - обязательная принадлежность празднования иудейского праздника Песах, его центрального события - Седера, пасхальной трапезы. Блюдо в экспозиции - современное, оно изготовлено берлинской художницей Рахиль Кон в 2002 году. Но празднику, как и центральному его элементу - Седеру, пасхальному вечеру, - многие тысячи лет. Песах посвящен освобождению иудеев из египетского рабства.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Помощь в загробном мире

    Это не изображения богов. Такие фигурки - ушебти - сопровождали древних египтян в загробный мир. Они должны были стать там слугами покойного. Часто ушебти держали в руках орудия труда. Особое заклинание должно было оживить их в загробном мире. Те, что на фотографии, хранятся в Лувре, а в Музее керамики - более 400 ушебти из захоронения командующего флотом фараона, скончавшегося в VI веке до н.э.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Африканские сороковины

    Эти каменные головы – африканского происхождения, из Буркина-Фасо. Они изображают умершего вождя и его жены из племени моси. Такие скульптурные портреты выставлялись на каком-нибудь видном месте после смерти тех, кого изображали, и стояли там в течение 40 дней. Считалось, что именно столько времени необходимо, чтобы душа умершего попала в загробное царство.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Знаковый тюльпан

    Орнамент на кувшине из Турции, изготовленном в начале XVII века, - не просто украшение. Цветы несут в исламе не только эстетическую, но и большую символическую нагрузку. Тюльпан, например, многие считают культурным символом ислама, - возможно, потому, что его тюркское название "lale" состоит из тех же букв, что и слово "Аллах".

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Перст указующий

    Этот указающий перст - тоже символ. Он указывает праведный путь - и дорогу к православному болгарскому монастырю Зограф на горе Афон в Греции. Монастырь, посвященный св. Георгию Победоносцу, был основан в Х веке.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    На страже

    Страшное мифическое чудовище "макара" охраняло буддистские храмы. "Макара" (ударение на первом слоге) - помесь крокодила, акулы и дельфина, морской дракон. Такие фигуры играли в Индии и Юго-Восточной Азии ту же роль, что и химеры в архитектуре христианских соборов.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Бог дождя и грома

    Тлалок - бог дождя и грома у древних ацтеков. С вершины горы он лил из кувшина благодатную влагу. Но мог пролить слишком много, тогда случались наводнения. Если кувшин падал и разбивался, то раздавался гром, а осколки кувшина падали на Землю молниями. Тлалок особенно почитался у тотонаков - одного из индейских народов, живущих в Мексике.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Судный день в камне

    Страшный суд в интерпретации Нового завета, - так его видел скульптор-резчик начала XVIII века. Наверху - Иисус Христос, который отделяет праведников от грешников и определяет соответственно награды и наказания. Рядом с ним - Св. Петр и ангелы. Внизу - ад, представленный фигурами Вавилонской блудницы, дракона и, конечно же, Сатаны.

  • Божественные символы

    Религия, эстетика, символика

    Не только посуда

    Немецкий музей керамики в Дюссельдорфе часто называют Музеем Хетьенса по имени Лауренца Хайриха Хетьенса, коллекция которого стала в начале ХХ века основой музейного собрания. Оно уникально: самым старым артефактам около 8 тысяч лет! И экспонаты - далеко не только посуда или изделия домашнего обихода. Выставка "Божественные миры" продлится до 10 января 2021 года.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 26:01

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк о Трампе, Боге и Папе Римском

Аудио- и видеофайлы по теме

B ФРГ запретили "Истинную религию" (15.11.2016)  

Спорное постановление: во всех баварских госучреждениях развесят кресты и распятия (01.06.18)  

Реклама

Самые читаемые

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана  

В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно