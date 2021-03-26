В Сочи арестованы члены организации "Свидетели Иеговы"

Суд в Сочи поместил двух членов организации "Свидетели Иеговы" - Юрия Логинского и Юрия Москалева - на месяц под домашний арест. Об этом пишет в пятницу, 26 октября, онлайн-издание "Кавказский узел".
Днем ранее, 25 марта, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в отношении четырех жителей Сочи в возрасте от 48 до 56 лет было возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении граждан в деятельность экстремистской организации. По информации онлайн-издания "ОВД-Инфо", кроме Юрия Логинского и Юрия Москалева, фигурантами этого дела стали Владимир Дешко и Татьяна Велижанина.
По версии следствия, все они в период с декабря 2018 по март 2020 года пропагандировали деятельность "Свидетелей Иеговы" и "вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации". Ожидается, что меру пресечения в отношении Дешко и Велижаниной суд изберет 26 марта.
США призывают РФ уважать право на свободу религии
В 2017 году Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил "Свидетелям Иеговы" вести деятельность на территории РФ. С тех пор 52 последователя этого религиозного объединения были заключены в России в тюрьму.
В конце февраля 2021 года, после того как Абаканский городской суд в Хакасии приговорил местных жителей Валентину Барановскую и ее сына Романа Барановского, являющихся последователями религиозной организации "Свидетели Иеговы", к двум и шести годам колонии соответственно, Госдеп США опубликовал заявление, в котором призвал Россию отменить запрет на деятельность этой организации и уважать право каждого человека на свободу мысли, совести, религии или убеждений.
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Автор: Ефим Шуман