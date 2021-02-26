США призвали Россию отменить запрет "Свидетелей Иеговы"

США обеспокоены вердиктом Абаканского городского суда в Хакасии, который приговорил Валентину Барановскую и ее сына Романа Барановского, являющихся последователями религиозной организации "Свидетели Иеговы", к двум и шести годам колонии соответственно. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, обнародованном в четверг, 25 февраля.

В американском внешнеполитическом ведомстве обращают внимание на то, что 69-летняя Барановская перенесла инсульт.

"Продолжающиеся преследования представителей религиозных меньшинств в России"

По мнению представителя Госдепартамента, речь идет о еще одном примере "продолжающегося преследования представителей религиозных меньшинств в России".

Нед Прайс напомнил, что с тех пор, как Верховный суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, 52 ее последователя были заключены в тюрьму за то, что исповедовали эти религиозные убеждения.

"Мы призываем Россию отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" и уважать право каждого человека на свободу мысли, совести, религии или убеждений", - говорится в заявлении.

Верховный суд РФ признал организацию экстремистской

В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность "Свидетелей Иеговы", признав организацию экстремистской. Отделение организации "Арбеково, Пенза" было ликвидировано вступившим в силу решением от 20 апреля 2017 года. После того, как в августе того же года все организации "Свидетелей Иеговы" были внесены в реестр запрещенных на территории РФ, началось массовое уголовное преследование сторонников учения.

По данным правозащитников на конец 2019 года, не менее 206 последователей "Свидетелей Иеговы" преследовались в РФ по обвинению в организации деятельности движения, признанного экстремистским. Им грозили до 10 лет лишения свободы. Как минимум 33 адептов "Свидетелей Иеговы" находились под стражей, не менее 28 - под домашним арестом.

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