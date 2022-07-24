 В Сочи из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2022

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Россия

В Сочи из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации

Профильные службы и добровольцы занимаются в Сочи устранением последствий ливневых дождей, оставивших разрушения во всех районах города.

Пострадавшие от последствий ливней автомобили в Сочи

Последствия ливневых дождей в Сочи

На всей территории города Сочи введен режим чрезвычайного положения, сообщил мэр Алексей Копайгородский в воскресенье, 24 июля.  По его словам, стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города, сильнее всего пострадал Центральный район. "В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", - подчеркнул градоначальник.

В городе идут аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы не только профильные службы, но и добровольцы, сообщил Копайгородский. По его словам, экстренные службы формируют перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов, а также восстанавливают пляжи. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно,  указал мэр.

В результате сильных дождей и выхода из берегов реки Бзугу погиб один человек. Еще несколько десятков, включая 10 детей, были спасены из потоков воды, которые "шли по улицам и сносили все на своем пути", отметил Копайгородский. Спасателям помогали местные жители, добавил он.

Угроза формирования смерчей в Сочи

Между тем пресс-служба администрации города сообщила об угрозе формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям Сочи принять все необходимые меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды.

Вечером 23 июля на Сочи обрушились ливневые дожди. Центр города был затоплен. В отдельных районах было отключено электричество  Река Бзугу вышла из берегов, еще на трех реках - Хоста, Мацеста и Кудепста - сработали датчики опасных явлений.

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    География

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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