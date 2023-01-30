В Словении задержаны двое по подозрению в шпионаже на Россию

В Словении Служба разведки и безопасности задержала в Любляне двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили местные СМИ в понедельник, 30 января. По их данным, задержанные являются сотрудниками российской военной разведки ГРУ, которые находились в Словении под вымышленными именами, являясь частью "спящей сети" российских шпионов. Как минимум у одного из задержанных - аргентинский паспорт.

Предполагаемые шпионы работали под прикрытием и использовали поддельные документы для торговли недвижимостью и антиквариатом. Иностранцы были арестованы еще 5 декабря 2022 года, им грозит по совокупности по восемь лет лишения свободы - до пяти лет - за шпионаж и еще по три - за предоставление ложных сведений.

Задержания предполагаемых российских шпионов

После начала российского вооруженного вторжения в Украину в СМИ довольно часто появляются сообщения о том, что в странах Европы разоблачают российских шпионов и граждан, работающих в интересах России. Так, в конце декабря2022 года глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) сообщил о разоблачении российского шпиона в рядах самой спецслужбы.

На минувшей неделе в аэропорту Мюнхена был задержан гражданин ФРГ Артур Е. по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Между тем в столице Швеции Стокгольме окружной суд во второй половине января признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России, приговорив одного из них к пожизненному сроку лишения свободы.

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