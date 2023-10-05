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В Сирии от атаки беспилотников погибли более 100 человек

Илья Коваль
6 октября 2023 г.

Дроны атаковали военное училище в Хомсе на западе Сирии во время выпускного. По данным наблюдателей из SOHR, погибли не менее 112 человек, из них 21 гражданское лицо.

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Плакаты с изображением Башара Асада в сирийском городе Хомс (фото из архива)
Плакаты с изображением Башара Асада в сирийском городе Хомс (фото из архива)Фото: Omar Sanadiki/REUTERS

В результате атаки беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии в четверг, 5 октября, погибли 112 человек, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным организации, среди них 21 гражданское лицо. Еще по меньшей мере 120 человек ранены.

По предварительным официальным данным Минздрава Сирии, погибших не менее 80 человек, включая шесть женщин и шесть детей, а ранения получили около 240 человек. Атака дронов произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. По данным агентства Reuters, в праздничной церемонии принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, но он покинул мероприятие незадолго до атаки.

Власти Сирии обвинии в атаке террористические группировки

Сирийские власти объявили в стране трехдневный траур. Они обвинили в нападении "вооруженные террористические группировки" и пообещали "ответить со всей мощью". На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. В то же время жители провинции Идлиб сообщают о массированной бомбардировке со стороны сирийской армии, предположительно, в ответ на налет беспилотников. По данным SOHR, в результате убиты восемь человек, еще около 30 ранены.

Части этой провинции контролирует группировка джихадистов "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Аль-Каидой". Агентство AFP напоминает, что "Хайят Тахрир аш-Шам" в прошлом уже использовала дроны для атак на подконтрольные сирийскому правительству территории.

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