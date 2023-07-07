В Сирии обезвредили "вагнеровцев" во время мятежа Пригожина

Во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина в России власти Сирии приняли ряд мер, направленных на обезвреживание представителей ЧВК "Вагнер" в этой ближневосточной стране, чтобы не допустить распространения восстания. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В местах расположения наемников "Группы Вагнера" военная разведка Сирии отключила телефонную связь и интернет, чтобы не дать им связаться между собой или с представителями ЧВК в России. Около дюжины командиров "вагнеровцев" привезли на российскую военную базу Хмеймим, где их поставили перед выбором: подписать контракты с Минобороны или незамедлительно покинуть страну. В последующие после мятежа дни несколько десятков человек, отказавшихся подписать контракты, были, по данным источников Reuters, вывезены в Россию. Зарплаты наемников были также сокращены.

"Роль ЧВК "Вагнер" в Сирии, в той степени, которую она играла раньше, закончилась", - сообщил агентству Навар Шабан из Омранского центра стратегических исследований - независимой аналитической группы, которая работает из Стамбула. "Учитывая все события, их связь с министерством обороны Сирии теперь разорвана", - добавил он.

В Сирии находилась относительно немногочисленная группировка наемников ЧВК "Вагнер" - по примерным оценкам, от 250 до 450 человек, что составляет около десяти процентов от общего числе российских военных в стране. По словам наблюдателей, за последний год многие опытные боевики "Группы Вагнера" покинули Сирию, чтобы воевать в Украине, отмечает Reuters.

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