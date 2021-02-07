В Сибири и на Дальнем Востоке "заминировали" десятки школ

Во всех школах Красноярска в понедельник, 8 февраля, отменили занятия в первую смену из-за сообщений о "минировании", сообщило городское управление образования. Образовательные учреждения проверяет полиция.
Неизвестные заявили о "минировании" всех школ еще двух городов Красноярского края, Железногорска и Минусинска. Представитель администрации Железногорска Дмитрий Герасимов заявил, что в ходе визуального осмотра оперативные группы МВД угрозу не обнаружили. Тем не менее занятия в школах отменены для проведения более тщательного обследования зданий. Издание "Юг Сибири" сообщает, что школьники Минусинска также остались дома на время проверки полицией всех 13 городских школ.
Сообщения о "минировании" школ поступили и в Амурской области, сообщила пресс-служба министерства образования региона. Из-за этого, в частности, полностью отменены занятия во всех школах города Тында. В Благовещенске была проверена 21 школа, после чего занятия возобновились.
Проверка школ от Москвы до Сахалина
В Новосибирске МВД проверяет все 217 городских школ после звонка жительницы Твери, сообщившей, что ее 11-летняя дочь увидела в интернете видео, где говорится, что 8 февраля в России "взорвется 20 тысяч школ". Несмотря на то, что оперативная ситуация, по данным правоохранителей, не требует эвакуации, руководство некоторых школ решило распустить учеников по домам.
Кроме того, занятия первой смены полностью отменили в 149 школах Сахалинской области, ряде образовательных учреждений Приморского края. Неизвестные заявили также о "минировании" школ на Чукотке.
В Москве сотрудники правоохранительных органов в ночь на понедельник также проверили более трех тысяч столичных учреждений образования из-за поступивших угроз о якобы заложенных взрывных устройствах
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Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер