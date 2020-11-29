В Швейцарии отклонили инициативу о социальной ответственности бизнеса

Инициатива, предписывавшая базирующимся в Швейцарии компаниям гарантировать соблюдение прав человека и экологических стандартов на всех этапах производства по всему миру, провалилась на референдуме.
Участники референдума в Швейцарии отклонили Инициативу о корпоративной ответственности концернов (Konzernverantwortungsinitiative), которая предписывала базирующимся в этой стране компаниям гарантировать соблюдение прав человека и экологических стандартов на всех этапах производства по всему миру. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило швейцарское информагентство SDA.
Инициатива должна была, в частности, распространиться на дочерние компании подобных транснациональных корпораций, а также коснуться их поставщиков и деловых партнеров за рубежом. За нарушения виновные могли бы быть привлечены к ответственности в швейцарских судах. Как отмечает SDA, документ поддерживали 130 неправительственных организаций, а также представители всего политического спектра - от профсоюзов до церковных объединений. Критики поправки, в первую очередь, правые политики и члены правительства, считали, что она нанесет прямой вред экономике страны и предлагали обязать транснациональные корпорации просто отчитываться о методах работы за рубежом.
Против нововведения было подано 49,3 процента голосов, в его пользу высказались - 50,7 процента проголосовавших. Тем не менее инициатива не была одобрена из-за позиции отдельных кантонов. В Швейцарии для внесения поправок в Конституцию необходимо не только одобрение большинства граждан, но и большинства из 26 кантонов и полукантонов ("двойное большинство"). При этом на данном уровне поддержку инициативе выразили лишь 8,5 кантона и полукантона (у последних по традиции - лишь по 0,5 процента голоса).
Вторая выносившаяся на референдум инициатива также провалилась. Она касалась запрета на инвестиции в военно-промышленный комплекс страны для Нацбанка и различных фондов, включая государственные и пенсионные. Им было бы запрещено вкладывать средства в компании, которые получают более пяти процентов своего оборота от производства продукции военного назначения.
Ранее, в сентябре, граждане Швейцарии на референдуме подавляющим большинством голосов отвергли инициативу, которая ограничила бы свободное передвижение со странами Евросоюза.
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