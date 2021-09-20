В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин

В Швеции супружеской паре запретили назвать сына "Владимир Путин". Ведомство, куда был подан соответствующий запрос, отклонило имя, поскольку оно входит в категорию "неуместных" имен. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщило издание Aftonbladet.
"Имя не должно наносить его носителю оскорбление, ставить его в затруднительное положение или по какой-либо причине восприниматься как неподобающее", - говорится в обнародованном в тот же день заявлении ведомства.
Первое заявление родителей - жителей деревни на юге Швеции - также было отклонено в начале сентября. Тогда они предложили вариант имени для сына - просто "Путин". Его не разрешили использовать в качестве имени из-за того, что это фамилия. Как сообщили в органах власти, к письму с отказом прилагался формуляр заявления о регистрации нового имени.
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Автор: Ефим Шуман