 В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2021

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Европа

В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин

Супружеская пара хотела назвать сына в честь российского президента, однако государство отказалось регистрировать такое имя как неуместное.

Новорожденный с биркой с именем на запястье

В Швеции супружеской паре запретили  назвать сына  "Владимир Путин". Ведомство, куда был подан соответствующий запрос, отклонило имя, поскольку оно входит в категорию "неуместных" имен. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщило издание Aftonbladet.

"Имя не должно наносить его носителю оскорбление, ставить его в затруднительное положение или по какой-либо причине восприниматься как неподобающее", - говорится в обнародованном в тот же день заявлении ведомства.

Первое заявление родителей - жителей деревни на юге Швеции - также было отклонено в начале сентября. Тогда они предложили вариант имени для сына - просто "Путин". Его не разрешили использовать в качестве имени из-за того, что это фамилия. Как сообщили в органах власти, к письму с отказом прилагался формуляр заявления о регистрации  нового имени.

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    Автор: Ефим Шуман


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