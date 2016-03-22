В ФРГ эвакуировали несколько судов из-за угрозы взрывов

Несколько зданий судов были эвакуированы в Дюссельдорфе и Вуппертале (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за угрозы подрыва. Как сообщило в пятницу, 29 октября, агентство dpa, ранее власти получили список с указанием объектов, которым угрожает опасность.

В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего земельного суда Северного Рейна - Вестфалии, где также проводилась и специальная полицейская операция. В Вуппертале под угрозой взрыва оказался Центра правосудия, где располагаются земельный и районный суды. "Здание было эвакуировано", - подтвердил журналистам представитель полиции Вупперталя.

Тем не менее следственные органы пока официально не подтвердили, что эвакуации проводились именно в связи с угрозой взрыва.

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