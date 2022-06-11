 В Северной Корее министром иностранных дел впервые стала женщина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2022

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Мир

В Северной Корее министром иностранных дел впервые стала женщина

МИД Северной Кореи возглавила Чхве Сон Хэ, ранее представлявшая Пхеньян на переговорах с США по ядерной программе КНДР.

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хэ

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хэ

Впервые министром иностранных дел КНДР стала женщина. На пост главы северокорейского внешнеполитического ведомства назначена Чхве Сон Хэ, которая ранее являлась замминистра иностранных дел и выступала главным переговорщиком Пхеньяна по ядерным вопросам, сообщило в субботу, 11 июня, государственное информагентство ЦТАК.

На этом посту она сменила бывшего армейского офицера Ли Сон Гвона. Еще на посту замглавы МИД 57-летняя Чхве Сон Хэ считалась одной из немногих женщин в правящей элите Северной Кореи. Она, среди прочего, сыграла важную роль на встречах руководителя КНДР Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах. Кроме того, в апреле 2019-го она сопровождала Ким Чен Ына в его первом государственном визите в Россию.

Переговоры КНДР с США приостановлены

Пока неясно, какие последствия будет иметь это назначение для переговоров по северокорейской ядерной программе. В последние месяцы вновь обострился конфликт вокруг испытаний ядерных ракет Пхеньяном. США и Южная Корея опасаются, что КНДР может провести новые испытания в любой момент.

Переговоры Вашингтона с Пхеньяном не продвигаются после второй, закончившейся неудачно встречи Трампа с Ким Чен Ыном в феврале 2019 года. После этой встречи руководство КНДР неоднократно давало понять, что не заинтересовано в дальнейших переговорах, пока Вашингтон не выступит с новыми предложениями.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

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    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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