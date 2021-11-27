В Сербии эко-протесты вылились в столкновения демонстрантов с полицией

В Сербии сотни протестующих против законов, дающих право иностранным компаниям создавать рудники и заниматься разработкой природных ископаемых на территории страны, в субботу, 27 ноября, перекрыли центральную дорогу и мосты в Белграде. Экоактивисты опасаются, что действия иностранных инвесторов нанесут непоправимый ущерб природе.

В настоящее время сербские власти ведут переговоры о разработке рудников на территории страны китайской компанией Zijin, занимающейся добычей меди.

Ранее правительство Сербии согласилось передать международной компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника на западе страны ради поддержки национальной экономики. В июле Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млрд долларов (около 2 млрд евро).

При этом глава Rio Tinto при заключении договора пообещал соблюдать как национальное законодательство Сербии, так и предписания ЕС в области защиты окружающей среды. Экоактивисты, однако, убеждены, что деятельность компании в Сербии приведет к загрязнению земельных и водных ресурсов.

Критика Александара Вучича

На демонстрациях в защиту окружающей среды, которые прошли 27 ноября не только в сербской столице, но и в городе Нови-Сад, звучали также лозунги против президента страны Александара Вучича. Ранее политик назвал Китай, намеревающийся разрабатывать медные месторождения в Сербии, "спасителем".

Протестующие на одной из центральных улиц Белграда

Еще одним поводом для недовольства протестующих стал новый закон об экспроприации, позволяющий государству изъять землю у частных собственников всего за восемь дней.

В Белграде демонстранты перекрыли центральную улицу города, из-за чего образовались огромные пробки. В городе Нови-Сад десятки протестующих устроили драку с полицией. В результате, по данным организаторов акции, несколько человек были задержаны. Задержания демонстрантов прошли и в Белграде.

Загрязнение природы в Сербии

Сербия считается одной из самых загрязненных стран в Европе. По оценкам экспертов, чтобы это государство достигло принятых в ЕС экологических стандартов, потребуются инвестиции в размере нескольких миллиардов евро.

Негативное влияние на качество воздуха в Сербии оказывают, помимо прочего, работающие на угле заводы, которыми управляют китайские предприятия. Промышленное загрязнение коснулось и сербских рек.

Смотрите также:

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Дождевые леса Амазонии Леса Амазонии с их огромным биологическим разнообразием - важный поглотитель углерода. Однако вырубка леса и выпас крупного рогатого скота привели к уничтожению около 2 млн квадратных километров уникального биотопа. Менее половины оставшейся площади этих лесов сейчас под защитой. Исследования показывают, что в отдельных частях региона выделяется больше диоксида углерода, чем его поглощается.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Тайга Леса северного субарктического региона, состоящие в основном из хвойных пород, простираются через Скандинавию и обширные территории России. Меры по охране тайги различны в разных странах. В Восточной Сибири благодаря строгим мерам по защите леса, принятым в период СССР, он сохранился в хорошем состоянии. Но экономический спад в России в 90-х вызвал повышение темпов вырубки ценных пород.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Бореальные леса Канады Субарктическая тайга Северной Америки славится своими бореальными лесами. Они раскинулись от Аляски до Квебека, ими покрыта треть территории Канады. Около 94% бореальных лесов в этой стране находятся на землях, принадлежащих государству, но лишь 8% их - под защитой. Канада, будучи крупным экспортером целлюлозно-бумажной продукции, вырубает около 4000 квадратных километров лесов в год.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Дождевой лес в бассейне реки Конго В бассейне реки Конго произрастает один из самых старых и густых лесов на планете. Этот лес - среда обитания многих редких видов африканских животных, в том числе горилл, шимпанзе и слонов. Регион богат запасами золота, нефти, алмазов и других ценных минералов. Их добыча, а также охота на животных ведут к уничтожению леса. По оценке ученых, к 2100 году он может полностью исчезнуть.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Тропические леса Борнео Этот биотоп, которому 140 млн лет, расположен на территории Брунея, Индонезии и Малайзии и является средой обитания для многих исчезающих видов животных, в том числе большого красного орангутана и суматранского носорога. Обширные площади тропического леса были уничтожены из-за добычи древесины, пальмового масла, целлюлозы, каучука и минералов. При этом обострилась и проблема браконьерства.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Леса Приморья Хвойные леса на Дальнем Востоке России - среда обитания амурского (уссурийского) тигра и десятков других видов животных, которым грозит исчезновение. Благодаря близости к Тихому океану в этих лесах наблюдаются летом тропические погодные условия, а зимой - арктические. Сегодня леса Приморья - в относительно хорошем состоянии, однако вырубка в коммерческих целях является и для них серьезной угрозой.

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите Вальдивские леса Эти леса произрастают на узкой полосе суши между западной частью Анд и Тихим океаном. На их отдельных участках растут такие породы, как антарктический (южный) бук и вечнозеленая фицройя. Сегодня характерные именно для этого региона деревья вырубают, на их место высаживая быстрорастущие сосны и эвкалипт. Но эти породы не могут компенсировать ущерб от уничтожения биологического разнообразия региона. Автор: Монир Гаеди, Елена Гункель

