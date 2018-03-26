 В Санкт-Петербурге горит историческое здание Невской мануфактуры | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге горит историческое здание Невской мануфактуры

Пожару на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга присвоен максимальный ранг сложности. При тушении и спасении людей погиб один пожарный.

Пожар в Санкт-Петербурге

Пожар в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелось историческое здание Невской мануфактуры, в которой размещен бизнес-центр. Площадь пожара составляет около 4 тысяч километров, горят четыре этажа шестиэтажного здания, сообщили в понедельник, 12 апреля, в МЧС РФ журналистам. Кроме того, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.

Погиб пожарный

При тушении и спасении находившихся в здании людей погиб один пожарный, сообщает, ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Еще два пожарных пострадали и госпитализированы с ожогами 40-50 процентов поверхности тела, пишет далее агентство со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным "Интерфакса", эвакуированы 40 человек. Пожару присвоен пятый, максимальный ранг сложности.

На месте пожара работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники, задействован также вертолет МЧС. Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку по факту возгорания, ведомство оценит соблюдение требований противопожарной безопасности.

В историческом здании постройки XIX века на Октябрьской набережной размещен бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", затем Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). В 2001 году комплекс зданий включен в городской список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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    Автор: Михаил Бушуев


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