В РФ запретили 306 сайтов по закону о "ЛГБТ-пропаганде"

Только за последние три недели в список запрещенных в России попали 227 сайтов с информацией о гомосексуальности. Сайтам грозит блокировка, если они не удалят "противоправный контент".

С начала декабря Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 300 сайтов с информацией о ЛГБТ+. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель ведомства в воскресенье, 15 января. По данным Роскомнадзора, в первые три недели декабря в список запрещенных попали 79 сайтов, рассказывающих о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, а в последующие три недели, из которых одна пришлась на новогодние праздники, их число увеличилось на 227.

Закон о запрете в России "пропаганды ЛГБТ", педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов вступил в силу 6 декабря. Согласно закону, такая информация полностью запрещена в социальных сетях, книгах, СМИ, песнях, кино, рекламе и видеоиграх. 26 декабря правительство РФ внесло информацию, "пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола" в перечень запрещенного в российском интернете контента и наделило Роскомнадзор правом вносить сайты с такой информацией в реестр запрещенных.

Сайтам грозит блокировка, если они не удалят "противоправный контент". Закон также предусматривает штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов - для юридических, если суд сочтет пропагандой информацию об ЛГБТ+.

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