 В России возбудили дело о геноциде в Псковской области | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2020

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Россия

В России возбудили дело о геноциде в Псковской области

Из массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области следователи извлекли останки 46 человек.

Здание Следственного комитета в Москве

Здание Следственного комитета в Москве

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о геноциде после процессуальной проверки по факту обнаружения массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области. Об этом говорится в пресс-релизе СК, опубликованном в понедельник, 3 августа.

Сообщается, что следователи уже извлекли из обнаруженного захоронения останки 46 человек, в том числе девяти женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений в голову.

Согласно архивным данным, в годы оккупации во время Второй мировой войны в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан, указывают в СК. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.

Сейчас там продолжаются работы по извлечению останков, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Концлагерь Моглино в Псковской области

Концлагерь был организован на территории деревни Моглино после оккупации Пскова в 1941 году. В нем содержались как военнопленные, так и гражданские лица, в том числе евреи и цыгане.

Данные о расследовании по факту массовых убийств в районе Моглино Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила в июне 2020 года, напоминает онлайн-издание РБК. Приговор в отношении нескольких охранников концлагеря, уроженцев Эстонии, был вынесен еще в 1967 году, однако часть виновных найти не удалось.

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  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

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  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 18:45

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