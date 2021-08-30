В России зафиксировано рекордное число случаев коррупции за 8 лет

Генпрокуратура РФ зафиксировала 24,5 тысячи коррупционных преступлений за первые полгода 2021 года. Это рекордный показатель за последние 8 лет, говорится в сборнике ведомства, опубликованного в понедельник, 30 августа.
Около половины случаев коррупции - это взяточничество, 12,1 тысячи случаев. Чаще всего давали и брали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге, отмечает Генпрокуратура.
Почти 40 млрд рублей ущерба от коррупции
При этом уровень коррупции в России вырос в сравнении с прошлым годом на 16,5 процента. Вырос и ущерб, причиненный коррупционными преступлениями. В 2020 году он составил 32,4 млрд рублей, а в текущем - 39,4 млрд рублей.
Ранее российская Генпрокуратура представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.
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Автор: Александр Савицкий