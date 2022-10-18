В России опасаются закрытия минимум половины кинозалов

В Совете Федерации предлагают разрешить прокат иностранных фильмов в РФ без согласия правообладателей. Сенаторы опасаются падения выручки кинотеатров более чем на 80%.

Критический "недостаток репертуара" в ближайшие месяцы повлечет за собой падение выручки кинотеатров в России более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов. Такие оценки содержатся в пояснительной записке к проекту постановления правительства, подготовленному сенаторами из комитета Совета Федерации по экономической политике. Выдержки из текста документа приводят во вторник, 18 октября, российские госагентства.

Комитет предлагает разрешить российским кинотеатрам прокат иностранных фильмов в РФ "без лицензионных договоров" с правообладателями и "без их согласия". При этом "вознаграждение за использование аудиовизуальных произведений" выплачивать все-таки планируется. При "публичной демонстрации фильмов" выплаты в процентах от дохода от продажи кинобилетов - при платном входе для зрителей - составят 10%. При бесплатном показе - ноль рублей.

Иностранные производители прекратили лицензирование

Сенаторы также предложили не применять к пользователям иностранного контента статьи УК и КоАП РФ о нарушении авторских прав.

В связи с войной России в Украине Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другие кинокомпании прекратили лицензирования фильмов для российских пользователей.

По итогам работы в этом году кинотеатры могут понести совокупный убыток в размере не менее 11,1 млрд рублей. Максимальный прогноз по уровню сборов российских фильмов до конца 2022 года - не более 6,142 млрд рублей.

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