В РФ обнародовали список стран для торгов на валютном рынке

К работе на финансовых рынках РФ будут допущены банки и брокеры только "дружественных и нейтральных" стран. Таких в правительственном перечне оказалось 31.

Пресс-служба правительства РФ в четверг, 21 сентября, опубликовала распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина об утверждении перечня "дружественных и нейтральных" стран, "банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов". Требования к иностранным банкам и брокерам, которые могут быть допущены к торгам валютой и ПФИ, устанавливает Банк России.

В список вошли следующие государства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки - нерезиденты из стран Евразийского экономического союза, а также банки Таджикистана. Всего на валютном рынке РФ из числа нерезидентов работает 21 кредитная организация, сообщает "Интерфакс".

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