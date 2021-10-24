 В России объявлен в розыск фигурант дела ″Сети″ Алексей Полтавец | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2021

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Россия

В России объявлен в розыск фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец

МВД РФ объявило в розыск Алексея Полтавца, который в 2020 году сообщил "Медузе" об обстоятельствах громких убийств знакомых фигурантов дела "Сети" Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.

Суд по делу Сети в Пензе

Суд по делу "Сети" в Пензе

МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела "Сети" Алексея Полтавца, раскрывшего в 2020 году в интервью "Медузе" обстоятельства убийств Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. 21-летний уроженец Омска числится в соответствующей базе МВД, а в качестве основания для розыска в его карточке ведомство указывают на "статью УК", пишет в воскресенье, 24 октября, "Медуза".

При этом человек на опубликованной в базе данных фотографии внешне похож на Полтавца, и дата рождения разыскиваемого совпадает с датой рождения фигуранта дела "Сети", указывает далее издание.

Убийство знакомых фигурантов дела "Сети"

В марте 2020 года "Медуза" выпустила собственное расследование, согласно которому Екатерина Левченко и ее молодой человек Артем Дорофеев могли быть убиты фигурантами дела "Сети" Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, а также Алексеем Полтавцом, который на тот момент скрывался за границей. Именно Полтавец раскрыл "Медузе" обстоятельства убийства, в котором он якобы лично принимал участие. Причиной расправы стали опасения фигурантов "Сети", что Артем и Екатерина могут сообщить полиции об их бизнесе по производству и сбыту наркотических препаратов, указывалось в материале. 

Пчелинцев позднее заявил, что не общался с Левченко и Дорофеевым, а также не согласился с обвинениями в производстве, употреблении и торговле наркотиками. Левченко и Дорофеев пропали в марте 2017 года. Останки Дорофеева нашли в лесу в Рязанской области в ноябре того же года, а останки Левченко - там же в марте 2020-го.

Приговор по делу "Сети"

10 февраля 2020 года в Пензе Приволжский окружной военный суд признал семерых фигурантов дела "Сети" виновными в участии в террористическом сообществе и приговорил их к срокам от шести до 18 лет колонии. Молодым людям, в частности, вменялось в вину намерение сорвать выборы президента России и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков".

В то же время сразу несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. На теле двух задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений пыток.

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  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

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    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

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  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

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    О порочной бесконечности

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  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

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    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

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    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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