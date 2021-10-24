В России объявлен в розыск фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец

МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела "Сети" Алексея Полтавца, раскрывшего в 2020 году в интервью "Медузе" обстоятельства убийств Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. 21-летний уроженец Омска числится в соответствующей базе МВД, а в качестве основания для розыска в его карточке ведомство указывают на "статью УК", пишет в воскресенье, 24 октября, "Медуза".

При этом человек на опубликованной в базе данных фотографии внешне похож на Полтавца, и дата рождения разыскиваемого совпадает с датой рождения фигуранта дела "Сети", указывает далее издание.

Убийство знакомых фигурантов дела "Сети"

В марте 2020 года "Медуза" выпустила собственное расследование, согласно которому Екатерина Левченко и ее молодой человек Артем Дорофеев могли быть убиты фигурантами дела "Сети" Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, а также Алексеем Полтавцом, который на тот момент скрывался за границей. Именно Полтавец раскрыл "Медузе" обстоятельства убийства, в котором он якобы лично принимал участие. Причиной расправы стали опасения фигурантов "Сети", что Артем и Екатерина могут сообщить полиции об их бизнесе по производству и сбыту наркотических препаратов, указывалось в материале.

Пчелинцев позднее заявил, что не общался с Левченко и Дорофеевым, а также не согласился с обвинениями в производстве, употреблении и торговле наркотиками. Левченко и Дорофеев пропали в марте 2017 года. Останки Дорофеева нашли в лесу в Рязанской области в ноябре того же года, а останки Левченко - там же в марте 2020-го.

Приговор по делу "Сети"

10 февраля 2020 года в Пензе Приволжский окружной военный суд признал семерых фигурантов дела "Сети" виновными в участии в террористическом сообществе и приговорил их к срокам от шести до 18 лет колонии. Молодым людям, в частности, вменялось в вину намерение сорвать выборы президента России и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков".

В то же время сразу несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. На теле двух задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений пыток.

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