 В России хотят ввести цифровые профили учеников | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2021

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Россия

В России хотят ввести цифровые профили учеников

Цифровой портфолио обучающегося планируется формировать уже с детского сада. Согласно концепции министерства просвещения РФ, цифровой профиль должен стать обязательным.

Дети в классе

В России планируется ввести цифровой профиль обучающегося, в котором будут храниться все успехи и неудачи ребенка начиная с детского сада. Соответствующую концепцию разработало министерство просвещения РФ, сообщила во вторник, 8 июня, газета "Коммерсант", со ссылкой на копию документа.

Как сообщает издание, цифровой профиль, по планам Минпросвещения, станет обязательным, его будут регистрировать при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении ребенка в детский сад или в первый класс школы. В цифровом портфолио предлагается хранить данные обо всех достижениях и неудачах учащихся. Профиль будет содержать актуальные сведения, "необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса", отмечается в проекте.

Источник "Коммерсанта", знакомый с деталями проекта, сообщил, что создание цифровых профилей учеников протестируют в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проходит в 15 регионах России до 31 декабря 2022 года.

Риск злоупотреблений

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС сообщил, что его ведомство собирается создать ресурс "Мои успехи", где будут собирать достижения школьника и формировать его цифровой портрет. По словам Музаева, вузы смогут учитывать эти данные при зачислении абитуриентов.

Между тем эксперты обратили внимание на риски злоупотреблений и выразили сомнение в целесообразности тотального сбора и хранения образовательных данных. Так, преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что цифровые портфолио будут содержать "фантастическое количество данных" о детях, их успеваемости и посещаемости. "Все они в случае утечки могут использоваться для обмана детей, в том числе социального инжениринга", - пояснил Блинов.

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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