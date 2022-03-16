 Сеул сообщил о неудачном ракетном запуске КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2022

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Мир

Сеул сообщил о неудачном ракетном запуске КНДР

В Южной Корее утверждают, что последние ракетные испытания Пхеньяна провалились. По данным японских СМИ, речь могла идти о баллистической ракете.

Испытания КНДР 25 января

Испытания КНДР 25 января

Северная Корея запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне в 09.30 по местному времени (03.30 мск), однако нынешние ракетные испытания, по всей видимости, провалились. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

По данным японских СМИ, речь могла идти о баллистической ракете.

С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.

Военные Республики Корея и США усилили боевую готовность

До этого, 15 марта, в КНШ сообщили, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове.

В январе власти КНДР заявляли о запуске двух гиперзвуковых ракет, четырех ракет ближнего радиуса действия, крылатой ракеты, а также баллистической ракеты среднего радиуса действия.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

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    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

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  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

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    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

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    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

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    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

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    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

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    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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