 США ввели санкции против двух россиян за поддержку ракетной программы КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2022

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Мир

США ввели санкции против двух россиян за поддержку ракетной программы КНДР

По данным Минфина США, попавшие под санкции физические и юридические лица в России помогают Северной Корее в закупке компонентов для баллистических ракет.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Здание Минфина США в Вашингтоне

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний в связи с их предполагаемой поддержкой программы Северной Кореи по разработке вооружений, сообщается в пресс-релизе Минфина Соединенных Штатов, опубликованном в пятницу, 11 марта.

Пхеньян "продолжает запускать баллистические ракеты, что представляет собой грубое нарушение международного права и создает серьезную угрозу глобальной безопасности, - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. - Сегодняшние действия являются ответом на эту угрозу, нанося удар по сети базирующихся в России физических и юридических лиц, которые помогают КНДР закупать компоненты для своих незаконных баллистических ракетных систем".

В "черный список" внесены Александр Гаевой и Александр Часовников вместе со связанными с ними компаниями ООО "Аполлон", ООО "РК Бриз" и "Зил-М".

Заморозка активов лиц из санкционного списка

Ограничительные меры предполагают, что любая возможная собственность физических и юридических лиц в США будет заморожена. Гражданам и организациям США запрещено вести бизнес с фигурантами санкционного списка или поддерживать их финансово. Те, кто нарушат это, могут быть сами подвергнуты санкциям, предупреждает Минфин. Иностранные банки, которые умышленно содействуют проведению сделок с людьми и компаниями из списка, могут лишиться доступа к финансовой системе США.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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