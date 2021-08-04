 В результате железнодорожной аварии в Чехии погибли три человека | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2021

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Европа

В результате железнодорожной аварии в Чехии погибли три человека

Близ германо-чешской границы у деревни Милавче столкнулись немецкий экспресс и чешский региональный поезд. Три человека погибли, десятки получили травмы.

На месте происшествия на западе Чехии

На месте происшествия на западе Чехии

На западе Чехии около населенного пункта Милавче близ города Домажлице  столкнулись два пассажирских поезда. В результате в среду, 4 августа, неподалеку от германо-чешской границы погибли три человека. Около 50 человек получили ранения, из них семеро находятся в критическом состоянии, представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

В следовавшем из Мюнхена в Прагу поезде частной транспортной компании Länderbahn находились около 20 пассажиров. Состав выехал ранним утром с главного вокзала баварской столицы, близ чешской границы персонал из Германии сменила команда чешской железной дороги Ceské Drahy (CD). Около 8 часов местного времени (9 часов мск) немецкий экспресс столкнулся с чешским региональным поездом.

ЧП на одноколейном участке дороги

Инцидент произошел на одноколейном участке железной дороги. Причины столкновения устанавливает специальная комиссия. Не исключается техническая неисправность, а также человеческий фактор. В числе прочего рассматривается версия, согласно которой машинист поезда из Германии не отреагировал на запрещающий сигнал семафора.

На месте ЧП работают спасательные службы и медики из двух стран. На место происшествия выехал вице-премьер, министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

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    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


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