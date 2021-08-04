В результате железнодорожной аварии в Чехии погибли три человека

На западе Чехии около населенного пункта Милавче близ города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. В результате в среду, 4 августа, неподалеку от германо-чешской границы погибли три человека. Около 50 человек получили ранения, из них семеро находятся в критическом состоянии, представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

В следовавшем из Мюнхена в Прагу поезде частной транспортной компании Länderbahn находились около 20 пассажиров. Состав выехал ранним утром с главного вокзала баварской столицы, близ чешской границы персонал из Германии сменила команда чешской железной дороги Ceské Drahy (CD). Около 8 часов местного времени (9 часов мск) немецкий экспресс столкнулся с чешским региональным поездом.

ЧП на одноколейном участке дороги

Инцидент произошел на одноколейном участке железной дороги. Причины столкновения устанавливает специальная комиссия. Не исключается техническая неисправность, а также человеческий фактор. В числе прочего рассматривается версия, согласно которой машинист поезда из Германии не отреагировал на запрещающий сигнал семафора.

На месте ЧП работают спасательные службы и медики из двух стран. На место происшествия выехал вице-премьер, министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

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