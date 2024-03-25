  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Войска РФ ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами

Сергей Гуща
25 марта 2024 г.

ВСУ сбили над Киевом две баллистические ракеты, запущенные войсками РФ из оккупированного Крыма. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

https://p.dw.com/p/4e5WZ
Разрушения в Киеве в результате российского ракетного удара
Разрушения в Киеве в результате российского ракетного удараФото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска в понедельник, 25 марта, нанесли очередной ракетный удар по Киеву, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. "Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", - говорится в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает агентство УНИАН. Двум женщинам помощь была оказана на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали. 

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, экстренные службы вызывали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах города. По данным Киевской военной администрации, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание, в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

Смотрите также:

Настоящая война для Кремля. Удары по энергосистеме Украины