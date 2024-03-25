Войска РФ ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами

ВСУ сбили над Киевом две баллистические ракеты, запущенные войсками РФ из оккупированного Крыма. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Российские войска в понедельник, 25 марта, нанесли очередной ракетный удар по Киеву, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. "Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", - говорится в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает агентство УНИАН. Двум женщинам помощь была оказана на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, экстренные службы вызывали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах города. По данным Киевской военной администрации, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание, в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

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