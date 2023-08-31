В Приморье в результате ливней затоплено уже 500 домов

За сутки количество затопленных зданий увеличилось в семь раз. Военные эвакуируют людей из затопленного района Приморья.

В Приморском крае в результате проливных дождей затоплено уже более 500 домов, за сутки их количество увеличилось в семь раз. "На территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территорий. Отрезаны 34 населенных пункта в Уссурийском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском и Хасанском муниципальных образованиях", - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ в четверг, 31 августа.

В восьми пунктах временного размещения находится 183 человека, в том числе 45 детей. Только накануне управление сообщало, что в 14 муниципалитетах Приморья затопленными остаются 73 жилых дома и 408 придомовых территорий.

Сложная ситуация сохраняется в Хасанском, Дальнереченском районах, городе Уссурийск. Спасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей, откачивают воду из зданий, просушивают освободившиеся от воды дома, организовывают лодочные переправы и доставляют гуманитарную помощь. За сутки сотрудники МЧС России перевезли на лодках около 850 человек из отрезанных районов "Рисовая Падь" и "Витязь" в Хасанском районе.

К спасательным работам подключились военные

В Хасанском округе к эвакуации людей подключились военные Тихоокеанского флота (ТОФ). Они вывозят людей из зоны ЧП во Владивосток на большом десантном корабле "Николай Волков", сообщили российские СМИ со ссылкой на информационное обеспечение Восточного военного округа по ТОФ.

По прогнозам, паводковая обстановка в Приморье ухудшится. В ближайшие сутки на большинстве рек продолжится подъем воды. При сильном дожде на реках восточного побережья и в верховьях рек центральных районов края возможны резкие подъемы воды до 2,5 м.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 186 аварийно-восстановительных бригад, привлечено более 700 человек и 187 единиц техники, из них от МЧС России - 297 человек, 94 единицы техники. С 25 августа в Приморье из-за ливней и подтоплений введен режим ЧС федерального уровня. Накануне в крае вновь прошли сильные дожди, осложнившие ситуацию.

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