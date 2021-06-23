В Праге не будут переименовывать улицу имени советского маршала Конева

Носящая имя маршала СССР Ивана Конева улица в Праге сохранит свое название, несмотря на призывы о переименовании. Об этом во вторник, 22 июня, журналистам сообщил член муниципального совета района Прага-3 Павел Кржечек.

На этой улице проживают около семи тысяч человек, и это повлекло бы неудобства для них, пояснил он. Вместо этого было решено разместить под табличками с названием улицы дополнительный пояснительный текст, где описана противоречивая роль маршала в чешской истории. Одну из таких табличек открыли 21 июня.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

В апреле 2020 года в столице Чехии демонтировали памятник Коневу. Это решение раскритиковал МИД РФ. Монумент был установлен в Праге в 1980 году. В последние годы памятник все чаще подвергался актам вандализма. Критики в Чехии считали его символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. Советская армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин.

Впоследствии - в 1956 году - Конев в качестве главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии. В 1968 году во время событий Пражской весны Конев уже не занимал руководящих постов в советской армии. Однако, по мнению чешских историков, участвовал в принятии решения о вводе войск в Чехословакию.

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