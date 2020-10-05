Во Владивостоке докеры закидали касками нового директора порта

В понедельник, 5 октября, у административного здания Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) группа рабочих устроила митинг против увольнения гендиректора Заирбека Юсупова. На переговоры с митингующими приехали президент транспортной компании FESCO Аркадий Коростелев и назначенный на место Юсупова новый генеральный директор ВМТП Роман Кухарук. Как сообщает местный новостной портал Vl.ru, когда Коростелев и Кухарук попытались пройти к микрофону, в них полетели каски рабочих. На кадрах с места происшествия видно, как руководители порта пытаются прикрыть головы от летящих в них касок и спешно отходят от группы протестующих под крики "Юсупов".

Как сообщили РБК в пресс-службе группы FESCO, во время посещения митинга Коростелев и Кухарук получили травмы и обратились в связи с инцидентом в правоохранительные органы. "Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно не оправдана и недопустима. Мы шокированы таким поведением", - заявили в пресс-службе предприятия.

Протесты докеров ВМТП продолжаются уже несколько дней. Рабочие начали бастовать с 1 октября, требуя вернуть на пост генерального директора Заирбека Юсупова. Как сообщал 2 октября "Интерфакс" со ссылкой на представителя профкома ВМТП Елену Хорошун, работники опасаются, что после смены руководителя ухудшатся условия работы на предприятии. Тогда, по словам Хорошун, протест выразили не менее 200 докеров, при этом она отметила, что работы в порту "выполняются не в том объеме, как обычно".

Наблюдательный совет ВМТП объявил об отставке Юсупова 30 сентября, со 2 октября новым гендиректором ПАО "Владивостокский морской торговый порт" стал Роман Кухарук.

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