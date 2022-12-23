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Полицейские в центре Парижа (фото из архива)Фото: Thomas Coex/AFP
ТерроризмФранция

В Париже в результате стрельбы погибли два человека

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Жертвами стрельбы, устроенной неизвестным в центре Парижа, стали в общей сложности шесть человек. Прокуратура сообщает о двух погибших и четырех раненых.

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В центре Парижа неизвестный мужчина застрелил двух человек и еще четырех ранил, сообщила прокуратура французской столицы в пятницу, 23 декабря. Двое ранены столь тяжело, что их жизнь находится под угрозой.

Предполагаемый преступник - мужчина в возрасте около 60 лет - задержан, его оружие конфисковано. Полиция объявила, что опасности больше нет.

Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.

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