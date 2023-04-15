Пенсионная реформа: в Париже задержаны свыше 100 митингующих

В Париже 112 человек задержаны в ходе протестов после того, как Конституционный совет дал зеленый свет пенсионной реформе Макрона, пишет AFP.

В Париже на 22.30 по местному времени (23.30 мск) пятницы, 14 апреля, 112 человек задержаны в ходе протестов после того, как Конституционный совет (КС) дал зеленый свет пенсионной реформе президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

В столице митингующие подожгли велосипеды, электрические скутеры и мусорные баки. Протесты с сотнями участников прошли и в других городах страны - Марселе, Тулузе и Лионе. В последнем полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В Марселе пришлось приостановить движение поездов из-за митинговавших на путях. В Рене на западе Франции протестующие подожгли двери полицейского участка и одного из конгресс-центров.

Конституционный совет признал реформу законной

Конституционный совет Франции 14 апреля признал реформу законной и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Одновременно он отклонил запрос оппозиционных партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста. Таким образом правительству Элизабет Борн удалось воспользоваться возможностью, которое предоставляет французское законодательство, и провести закон без обсуждения в парламенте, где у инициативы президента Макрона много противников.

В то же время КС, призвав законными основные положения реформы, нашел юридические ошибки и признал нелегитимными ряд статей законопроекта, в частности, - положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет. Тем не менее французские СМИ уже написали о большой победе Макрона.

Возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких

До недавнего времени возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких среди показателей развитых стран. Для сравнения, в Германии он составляет 65 лет и 10 месяцев, с 2024 года будет осуществляться дальнейшее повышение этого порога - в перспективе до 67 лет. На содержание пенсионеров Франция ежегодно тратит 14% ВВП - больше нее из стран Евросоюза на эти цели перечисляют только Италия и Греция.

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