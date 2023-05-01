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Победитель президентских выборов в Парагвае Сантьяго Пенья
Сантьяго ПеньяФото: Jorge Saenz/AP Photo/picture alliance
ПолитикаПарагвай

В Парагвае президентом избран кандидат правящей партии

Александра Иванова
1 ч. назад

Действующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил кандидата консервативной партии "Колорадо" Сантьяго Пенью с победой на выборах главы государства.

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В Парагвае кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо", 44-летний экономист Сантьяго Пенья одержал победу на президентских выборах, сообщают мировые агентства утром в понедельник, 1 мая.

По предварительным официальным результатам подсчета 96 процентов бюллетеней, Пенья получил поддержку 42,8 процента проголосовавших избирателей. Его соперник из левоцентристского лагеря Эфраин Алегре - 27,5 процента.

Действующий глава государства Марио Абдо Бенитес уже поздравил Пенью, назвав его "избранным президентом". Президент играет центральную роль в политической системе Парагвая, являясь также главой правительства.

Дипломатические отношения с Тайванем

Консервативная партия "Колорадо" на голосовании 30 апреля получила очень высокие результаты также на выборах в парламент южноамериканской страны и выборах губернаторов департаментов.

Парагвай - в числе 13 стран, поддерживающих официальные дипломатические отношения с Тайванем. Тайвань стал одним из первых, кто поздравил Пенью с победой на выборах. Ожидается, что Сантьяго Пенья вступит в должность президента Парагвая 15 августа.

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