В ОНК заявили о попытке захвата ее офиса в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников вечером в среду, 5 августа, заявил о попытке захвата офиса ОНК в Москве. "В настоящее время в Крапивенском переулке... где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии", - сообщил Мельников. По его словам, речь шла о "людях крепкого телосложения, которые представлялись волонтерами" и никого не пускали в помещение.
Назвались "новыми арендаторами"
Алексей Мельников уточнил, что люди, блокировавшие вход в здание, назвались "новыми арендаторами" и говорили, что у них "есть договор". "Но нам ничего не известно, нас никто ни о чем не уведомлял", - цитирует ответсека ОНК "Интерфакс". "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - добавил Мельников.
В свою очередь ТАСС сообщает, что после звонка наблюдателей на место прибыли сотрудники полиции. Они отказались вмешиваться в события, так как сочли, что в данном случае имеет место гражданско-правовой спор. Какую организацию представляли указанные лица, агентство при этом не уточняет. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало. "Ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", - счел Алескей Мельников.
Как передал телеканал РЕН ТВ, до прибытия наблюдателей на двери ОНК были установлены другие замки.
Общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ранее с членом ОНК Москвы Мариной Литвинович пообщался в СИЗО помещенный туда экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске?
Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.
-
Российская политика в карикатурах
Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон
Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Чем закончится переписка Навального с Голуновым
Пока Алексей Навальный спорит в соцсетях о журналистике с Иваном Голуновым, потенциальные герои расследований ФБК о коррупции ловят момент, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Разгон протестов в Москве: что сказал бы Пушкин?
Протесты против поправок в Конституцию РФ традиционно прошли в Москве у памятника Пушкину. Как обычно, участников задерживал ОМОН. Сергей Елкин о том, что сказал бы на это великий русский поэт.
-
Российская политика в карикатурах
Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске
Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".
-
Российская политика в карикатурах
Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.
-
Российская политика в карикатурах
Обыски и задержания в России: как живется "несогласным" после поправок
Обыски в офисах "Открытой России", журналиста Сафронова обвиняют в госизмене, историку Дмитриеву грозят 15 лет тюрьмы. Лента новостей последних дней пугает многих. В их числе Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
От мороженого до ЛГБТ: запретят ли в России радугу?
Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль.
-
Российская политика в карикатурах
Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина
Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Конституция vs. поправки: что важнее
Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.
-
Российская политика в карикатурах
Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?
На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха
Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?
В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.
-
Российская политика в карикатурах
Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так?
Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.
-
Российская политика в карикатурах
Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.
-
Российская политика в карикатурах
Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева
Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.
-
Российская политика в карикатурах
Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда
Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.
-
Российская политика в карикатурах
Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?
"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.
-
Российская политика в карикатурах
Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2"
Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Что Мишустин получит в наследство от Медведева
Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.
Автор: Сергей Елкин