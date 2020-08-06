В ОНК заявили о попытке захвата ее офиса в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников вечером в среду, 5 августа, заявил о попытке захвата офиса ОНК в Москве. "В настоящее время в Крапивенском переулке... где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии", - сообщил Мельников. По его словам, речь шла о "людях крепкого телосложения, которые представлялись волонтерами" и никого не пускали в помещение.

Назвались "новыми арендаторами"

Алексей Мельников уточнил, что люди, блокировавшие вход в здание, назвались "новыми арендаторами" и говорили, что у них "есть договор". "Но нам ничего не известно, нас никто ни о чем не уведомлял", - цитирует ответсека ОНК "Интерфакс". "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - добавил Мельников.

В свою очередь ТАСС сообщает, что после звонка наблюдателей на место прибыли сотрудники полиции. Они отказались вмешиваться в события, так как сочли, что в данном случае имеет место гражданско-правовой спор. Какую организацию представляли указанные лица, агентство при этом не уточняет. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало. "Ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", - счел Алескей Мельников.

Как передал телеканал РЕН ТВ, до прибытия наблюдателей на двери ОНК были установлены другие замки.

Общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ранее с членом ОНК Москвы Мариной Литвинович пообщался в СИЗО помещенный туда экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске? Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.

Российская политика в карикатурах Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чем закончится переписка Навального с Голуновым Пока Алексей Навальный спорит в соцсетях о журналистике с Иваном Голуновым, потенциальные герои расследований ФБК о коррупции ловят момент, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Разгон протестов в Москве: что сказал бы Пушкин? Протесты против поправок в Конституцию РФ традиционно прошли в Москве у памятника Пушкину. Как обычно, участников задерживал ОМОН. Сергей Елкин о том, что сказал бы на это великий русский поэт.

Российская политика в карикатурах Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".

Российская политика в карикатурах Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней? Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

Российская политика в карикатурах Обыски и задержания в России: как живется "несогласным" после поправок Обыски в офисах "Открытой России", журналиста Сафронова обвиняют в госизмене, историку Дмитриеву грозят 15 лет тюрьмы. Лента новостей последних дней пугает многих. В их числе Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От мороженого до ЛГБТ: запретят ли в России радугу? Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль.

Российская политика в карикатурах Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Конституция vs. поправки: что важнее Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.

Российская политика в карикатурах Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Российская политика в карикатурах Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так? Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода? Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.

Российская политика в карикатурах Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Российская политика в карикатурах Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Российская политика в карикатурах Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия? "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.

Российская политика в карикатурах Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2" Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев. Автор: Сергей Елкин

