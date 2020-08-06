 В ОНК заявили о попытке захвата ее офиса в Москве | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2020

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Россия

В ОНК заявили о попытке захвата ее офиса в Москве

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии, доступ в здание блокировали неизвестные, которые назвались "новыми арендаторами" и заявили, что у них "есть договор".

Полицейский автомобиль

Полицейский автомобиль

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников вечером в среду, 5 августа, заявил о попытке захвата офиса ОНК в Москве. "В настоящее время в Крапивенском переулке... где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии", - сообщил Мельников. По его словам, речь шла о "людях крепкого телосложения, которые представлялись волонтерами" и никого не пускали в помещение.

Назвались "новыми арендаторами"

Алексей Мельников уточнил, что люди, блокировавшие вход в здание, назвались "новыми арендаторами" и говорили, что у них "есть договор". "Но нам ничего не известно, нас никто ни о чем не уведомлял", - цитирует ответсека ОНК "Интерфакс". "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - добавил Мельников.

В свою очередь ТАСС сообщает, что после звонка наблюдателей на место прибыли сотрудники полиции. Они отказались вмешиваться в события, так как сочли, что в данном случае имеет место гражданско-правовой спор. Какую организацию представляли указанные лица, агентство при этом не уточняет. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало. "Ситуация похожа на попытку рейдерского захвата", - счел Алескей Мельников.

Как передал телеканал РЕН ТВ, до прибытия наблюдателей на двери ОНК были установлены другие замки.

Общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ранее с членом ОНК Москвы Мариной Литвинович пообщался в СИЗО помещенный туда экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

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